Erik Lira se quedó vestido y alborotado en su fichaje con el AS Mónaco

El destino le jugó una mala pasada de último segundo al balompié nacional y a Erik Lira lo dejaron vestido y alborotado con sus maletas listas para partir al Viejo Continente. Cuando el entorno cementero daba por hecho la exportación del mediocampista estrella de la Selección Mexicana, la directiva del AS Mónaco notificó de manera abrupta que la transferencia se encontraba completamente caída.

El colapso de la operación se debió a que el cuadro del Principado fue incapaz de concretar la venta del delantero estadounidense Folarin Balogun al Everton de la Premier League, un movimiento indispensable para liberar la plaza de jugador extracomunitario que requería el canterano felino para ser registrado en el fútbol de Francia.

??? ??????? ??? ????? ??????? ???: el mercado en Francia ya cerró y, como no llegaron con los documentos del traspaso de Balogun a Everton, Mónaco no logró liberar el cupo.

*??Pese al acuerdo con Cruz Azul y el futbolista, el pase de Erik Lira se cayó. pic.twitter.com/gDcsiEbmKs — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 1, 2026

La noticia cayó como un balde de agua fría en el ánimo del considerado mejor jugador del tricolor en la pasada Copa del Mundo 2026. Lira tenía todo planchado como traje de tintorería para incorporarse a las filas monegascas, habiendo superado con éxito las revisiones médicas de rigor y con un acuerdo económico que rondaba los diez millones de dólares sobre la mesa.

Sin embargo, justo al marcar las doce horas del tiempo del centro de México, el reloj devoró las opciones y el mercado de transferencias en la Ligue 1 cerró sus ventanillas de forma definitiva. Al quedarse Balogun estancado en el plantel francés, el búnker administrativo del Mónaco echó abajo los planes del contención azteca bajo el argumento de la falta de cupo extranjero.

¡Sunderland sería el otro equipo interesado en fichar a Erik Lira! ?



La info de @AdriMaldonadoL en Futbol Picante ? pic.twitter.com/639no89glj — Futbol Picante (@futpicante) September 1, 2026

Horas antes del desastre burocrático, la algarabía imperaba en la cooperativa e incluso Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, había confirmado de viva voz la transferencia del mediocampista a Europa. Durante la presentación del proyecto social Nación Azul, el mandamás celeste admitió que las negociaciones se demoraron más de lo planeado originalmente.

Pero se mostró satisfecho por haber mejorado las condiciones financieras de la primera oferta y, sobre todo, por cumplir la palabra empeñada con el futbolista de brindarle todas las facilidades para cumplir su ilusión de emigrar al fútbol de élite.

Con las persianas cerradas en los principales circuitos europeos, los agentes del mediocampista capitalino trabajan a marchas forzadas para activar planes de emergencia. Aunque en los pasillos de La Noria se empezó a barajar la posibilidad de explorar el balompié de Rusia, el panorama luce sumamente complejo debido a que la prioridad de Lira se mantiene fija en competir en las ligas de primera línea.

Asimismo, se mantiene encendido un discreto radar con el Sunderland de Inglaterra, conjunto que milita en el Championship y que cuenta con un margen de maniobra distinto en sus registros, aunque las negociaciones no presentan la claridad deseada.

?SE CAE EL FICHAJE DE LIRA AL MÓNACO?



Se quedará en Cruz Azul… @JoeMorales_10 con los detalles#ASClaroW pic.twitter.com/5tEYM3EFVY — Claro Sports (@ClaroSports) September 1, 2026

Ante este adverso escenario en los escritorios internacionales, la realidad dicta que Erik Lira deberá reincorporarse a la disciplina de Cruz Azul bajo el mando de Joel Huiqui para encarar lo que resta del torneo de la Liga MX.

El apodado “Pitbull”, quien gracias a su espectacular vitrina mundialista también llegó a despertar el interés formal de billetazos procedentes de Arabia Saudita, tendrá que tragar amargo, dar vuelta a la página de forma exprés y mantener el nivel futbolístico en la cancha con la esperanza de que en el próximo mercado invernal de diciembre se vuelva a abrir una ventana idónea para dar el salto definitivo.

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