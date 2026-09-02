Avión de la Guardia Costera donde viajaba el secretario de Seguridad Nacional aterriza de emergencia

Un avión de la Guardia Costera donde viajaba Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional (DHS), y otros funcionarios tuvo que aterrizar de emergencia debido a una falla originada en uno de los motores del C-37A.

De acuerdo con la grabación de un dialogo registrado entre la torre de control aéreo del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington y el piloto a cargo de la aeronave, el incidente surgió a las afueras de la capital del país.

“Acabamos de perder el motor derecho y queremos declarar una emergencia y realizar un aterrizaje inmediato en DCA”, se le escucha mencionar al responsable de la aeronave.

El modelo C-37A es la versión militar del avión Gulfstream V y frecuentemente es empleado para transportar a altos funcionarios de la Guardia Costera, así como del DHS.

Al momento en que fue reportada la avería en la aeronave señalada, el piloto indicó llevar a 14 pasajeros a bordo y combustible suficiente para volar de manera interrumpida hasta dos horas y media.

Mediante una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el secretario de Seguridad Nacional elogió el profesionalismo de los pilotos responsables de ponerlos a salvo en tierra.

“Los pilotos de la Guardia Costera de Estados Unidos hicieron que el aterrizaje con un solo motor pareciera rutinario. Sin pánico, solo profesionalismo puro.

Tras el aterrizaje, los pilotos me dijeron que era la primera vez que les ocurría algo así. No podríamos haber estado en mejores manos”, escribió.

The United States Coast Guard pilots made the single engine landing feel routine. No panic, just straight professionalism. After we landed, the pilots told me that was a first for them! We could not have been in better hands. https://t.co/ckhCkJbsRX — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) September 2, 2026

De acuerdo con el DHS, desde el año pasado ya se había hecho hincapié en los 22 años de antigüedad de la aeronave y la necesidad de reemplazarla por una nueva, esto con el objetivo de evitar exponer a quienes viajaran abordo, pues “presentaba importantes problemas de obsolescencia en sus sistemas de aviónica y comunicaciones”.

El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan también emitió una misiva donde aseguró que el avión averiado ya fue objeto de una minuciosa revisión a cargo del personal del Servicio de Bomberos y Rescate de la Autoridad Aeroportuaria. Sin embargo, el peritaje completo de su avería podría tardar algunos días en determinarse con exactitud.

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