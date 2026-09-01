Piovi y Rotondi alistan su regreso en el Cruz Azul y meten presión para el clásico vs. América

En el campamento de la Máquina Celeste de Cruz Azul, las aguas empiezan a tomar su cauce normal tras las turbulencias que amagaron con colapsar el proyecto de Joel Huiqui en el banquillo cementero. La bocanada de oxígeno obtenida en Aguascalientes no solo disipó los fantasmas del despido, sino que permitió ver otros horizontes..

Sobre todo, que le permitió al conjunto capitalino mirar la luz al final del túnel para planificar con mayor serenidad sus próximos compromisos, en donde figuran duelos contra Santos Laguna, América en clásico joven y después contra Inter Miami.

¿SE QUEDA? ?



¡Parece que la negociación entre Inter Miami y Cruz Azul por Piovi se cayó!



El equipo de la MLS no daría a La Máquina la cantidad que quieren por el defensor argentino. pic.twitter.com/3p6n3gIATm — Futbol Picante (@futpicante) August 20, 2025

La agenda inmediata marca un choque de alta exigencia frente a Santos Laguna el próximo sábado, una aduana que la plantilla celeste busca sortear con éxito, aunque en el entorno de la cooperativa resulta imposible no mirar de reojo el Clásico Joven contra las Águilas del América que se disputará en la siguiente fecha del campeonato.

Dentro de este panorama de estabilidad, el cuerpo técnico cementero recibió excelentes noticias desde la enfermería del club al encontrarse a un paso de recuperar a los argentinos Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi.

Ambos futbolistas de origen sudamericano han evolucionado de forma bastante favorable en sus respectivos procesos de rehabilitación física, por lo que la expectativa real dentro de la institución es que puedan tener minutos de rodaje frente a los Guerreros de la Comarca, devolviéndole la solidez defensiva y el recorrido por las bandas que tanto le hicieron falta al esquema de Huiqui durante las jornadas de vacas flacas.

Hay que recordar que Gonzalo Piovi se había mantenido alejado de los terrenos de juego debido a una severa lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, mientras que Carlos Rotondi venía arrastrando una dolorosa fascitis que mermó su rendimiento y le impidió tener regularidad con la camiseta de La Máquina.

El regreso a las canchas del defensor central abrirá de inmediato una auténtica guerra civil por la titularidad en la línea baja del equipo, un dilema sumamente saludable para el entrenador que obligará a sus dirigidos a rifarse el físico en cada entrenamiento de la semana para no perder su puesto en la alineación estelar.

El principal damnificado o beneficiado de esta alta competencia interna será Jesús Orozco Chiquete. El canterano tapatío ha saltado como titular en los últimos compromisos del club ofreciendo buenas sensaciones, pero ahora tendrá que medirse al colmillo y la jerarquía de Piovi por el puesto de central por izquierda.

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En menos de una hora del lanzamiento de ‘Nación Azul’, el nuevo programa para los aficionados de Cruz Azul, superaron los 10 mil registros? ¡y había desde Japón, China o Australia!@record_mexico pic.twitter.com/RkhPrNCVGI — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) September 2, 2026

La determinación final sobre si los argentinos arrancan desde el silbatazo inicial o esperan su oportunidad en el banquillo se tomará en las últimas prácticas en La Noria, sabiendo que Cruz Azul necesita mantener la inercia ganadora ante Santos para llegar con el ánimo a tope al duelo del orgullo capitalino contra el América.

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