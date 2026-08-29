Golazos de Jeremy Márquez, Nico Ibáñez y Ditta le dan oxígeno a Joel Huiqui en Cruz Azul

El Cruz Azul disipó los fantasmas de la crisis y encontró un auténtico tanque de oxígeno en territorio hidrocálido. No fue uno, ni dos, sino tres golazos los que firmaron Jeremy Márquez, el argentino Nicolás Ibáñez y el colombiano Willer Ditta para rescatar el proyecto de Joel Huiqui en el banquillo cementero.

Durante la semana previa, el entorno de La Noria se convirtió en una olla de presión donde se rumoreaba que la cabeza del estratega ya estaba en el patíbulo tras ligar tres descalabros consecutivos. Con esta exhibición de contundencia a domicilio, el cuadro capitalino venció uno por tres a los Rayos del Necaxa en el Estadio Victoria, calmando las aguas turbias y ganando tiempo valioso para enderezar el rumbo en el torneo doméstico.

El golpe de autoridad que rompe la racha de pesadilla

Los tres puntos obtenidos en Aguascalientes significan sacudirse una pesada losa que ya le estaba poniendo la soga al cuello al novel timonel celeste. Cruz Azul arrastraba una inercia sumamente preocupante tras caer uno por dos ante el Chicago Fire en la Leagues Cup, un bache que se agudizó con los dolorosos tropiezos frente a Xolos de Tijuana y los Rojinegros del Atlas en la Liga MX.

Estas actuaciones habían encendido las alarmas en la cúpula directiva, colocando bajo la lupa la capacidad de Huiqui para llevar las riendas de una institución de alta exigencia. Sin embargo, las tres anotaciones adornadas con el talento individual de sus figuras fueron el argumento perfecto para silenciar los cuestionamientos de la crítica.

La revolución táctica de Huiqui y el soporte en la media cancha

Para salir vivo de la aduana hidrocálida, el director técnico tuvo que mover sus piezas en el tablero y plantear una revolución en su alineación titular. El movimiento clave en la pizarra fue enviar desde el silbatazo inicial a Amaury García para morder en la media cancha como medio escudo, además de arropar la ofensiva con el juvenil Rogelio González acompañando en punta al peligroso Nicolás Ibáñez.

Estos ajustes le dieron el equilibrio y la solidez necesaria al equipo, permitiendo que hombres de buen pie como José Paradela, Agustín Palavicino y Carlos Rodríguez tomaran los hilos del partido, armando las transiciones ofensivas que terminaron por poner al Necaxa contra la pared durante los noventa minutos.

@fdefut1998 ⚽ 3er Gol de Cruz Azul! Gol de Willer Ditta para ADELANTAR a Cruz Azul 0 – 3 Necaxa! APERTURA 2026 ♬ sonido original – F de Fut – F de Fut

Naufragio total en Aguascalientes y la frustración de la fanaticada

Por el otro lado de la moneda, los Rayos del Necaxa sumaron un nuevo descalabro que caló hondo en el ánimo de la institución hidrocálida. La afición que se dio cita en el graderío del Estadio Victoria terminó abucheando fuertemente el accionar de un equipo que simplemente no encuentra la brújula en el torneo local.

A pesar de jugar en su propio patio, el conjunto rojiblanco mostró una fragilidad defensiva alarmante que dejó las facilidades necesarias para que el ataque celeste hiciera su fiesta, dejando en evidencia las graves carencias estructurales que arrastra el plantel desde el arranque del certamen.

Cuestionamientos en el banquillo y la falta de respuesta táctica

La derrota en casa incrementa notablemente la presión sobre el cuerpo técnico de los Rayos, quienes lucieron completamente inoperantes ante los ajustes que planteó Cruz Azul en la media cancha. Las modificaciones enviadas al terreno de juego durante la parte complementaria no rindieron los frutos esperados y la respuesta ofensiva del cuadro local se limitó a chispazos individuales sin una idea colectiva clara.

@fdefut1998 ⚽ 2do Gol de Cruz Azul! Gol de Nicolás Ibáñez para ADELANTAR a Cruz Azul 0 – 2 Necaxa! APERTURA 2026 ♬ sonido original – F de Fut – F de Fut

El funcionamiento general del equipo preocupa de sobremanera a los altos mandos, ya que la escuadra de Aguascalientes empieza a estancarse en la parte baja de la tabla general, encendiendo las alarmas por la falta de un sistema de juego sólido.

Calendario cuesta arriba para los de Aguascalientes

El panorama inmediato luce sumamente complejo para el Necaxa, pues tendrá que asimilar este duro golpe de manera exprés para corregir las desatenciones en la línea defensiva. Con el torneo avanzando a marchas forzadas, los Rayos no tienen margen de error si quieren mantener vivas las aspiraciones de pelear por puestos de liguilla a través de la vía del repechaje.

La directiva ya analiza con lupa el desempeño de la plantilla en los entrenamientos de la semana, sabiendo que la próxima aduana fuera de casa será un auténtico examen de supervivencia para definir el rumbo del proyecto deportivo.

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