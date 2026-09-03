Leagues Cup y Concachampions reflejan la crisis internacional del América

Para el Club América, la grandeza se mide en títulos, pero cuando se trata de cruzar la frontera, el traje de gigante se le rompe. La reciente y dolorosa eliminación en la antesala de la final de la Leagues Cup 2026 frente a los Rayados de Monterrey no es un tropiezo cualquiera; es el recordatorio de una herida que lleva diez años abierta.

Desde aquella noche de 2016 en la que vencieron a Tigres para coronarse en la Concachampions, las vitrinas de Coapa no han vuelto a recibir un trofeo internacional oficial. Una sequía que luce muy desagradable para el equipo más ganador del balompié mexicano.

¡EL ANTIAMERICANISMO ESTÁ CELOSO!



América se reforzó fuerte, apuesta por jóvenes y sigue exportando talento a Europa??

Con Guillermo Almada al frente, las Águilas quieren construir una nueva generación de estrellas.

¿Les guste o no, América sigue dando de qué hablar ??? pic.twitter.com/vTOVKRx92N — MedioTiempo (@mediotiempo) September 3, 2026

El certamen binacional contra la MLS se ha transformado en una auténtica pesadilla para las Águilas, sumando ya cuatro dolorosos descalabros consecutivos en los que se han quedado con las manos vacías.

La maldición de la Leagues Cup: Cuatro años de frustraciones

El idilio del América con este torneo ha sido un auténtico calvario. El historial de verdugos comenzó con el Nashville SC, escuadra que les pintó la cara en la tanda de penales durante los octavos de final. La historia se repitió calcada al año siguiente, cuando el Colorado Rapids los despachó desde los once pasos.

Para 2025, el trago amargo llegó temprano al quedar fuera desde la fase de liga, y la estocada final de este 2026 la dieron los Rayados en una semifinal de alarido en donde, al final de cuentas, un polémico penal puso al América en el momento crucial para el golpe de timón a nivel internacional, donde terminaron fallando como lo han hecho en los últimos diez años.

Una Concacaf llena de fantasmas y cuentas pendientes

El fracaso no es exclusivo de la Leagues Cup; el torneo de la zona, la Concachampions, también se ha convertido en un terreno hostil. Tras el campeonato de 2016, el equipo entró en un bache de ausencias y caídas estrepitosas. En la edición 2016-17 ni siquiera pudieron defender su corona al no conseguir el boleto.

Para 2018, ya con nuevo formato, el Toronto de la MLS les cerró el paso en las semifinales, arruinando lo que pintaba para ser una final de época contra las Chivas. Tras ausentarse en 2019, el 2020 trajo otro golpe en la misma instancia de semifinales, esta vez cortesía de Los Ángeles FC.

¿ERA PENAL? ?



Érick Sánchez destaca que no se logró el marcador deseado; además, comparte su parecer sobre el penal que le dio el empate a Rayados. pic.twitter.com/mgKUsm212c — MedioTiempo (@mediotiempo) September 3, 2026

La oportunidad de oro regresó en 2021, pero perdieron la final ante Rayados, un descalabro doblemente costoso que además les arrebató el boleto directo al Mundial de Clubes de 2025. Luego de ver pasar las ediciones de 2022 y 2023 por televisión, el regreso al torneo en 2024 terminó en otro drama al ser eliminados por el Pachuca en semifinales.

Mientras que en 2025 fue el Cruz Azul su verdugo en cuartos de final. La última decepción ocurrió este mismo año, cuando el Nashville SC volvió a hacer de las suyas venciéndolos en el Estadio Banorte en otro de los golpes al orgullo de las Águilas.

El clavo en el ataúd: El repechaje mundialista que no fue

A mediados de 2025 se abrió una ventana inesperada. Ante los problemas de multipropiedad del León, el América fue puesto sobre la mesa como el candidato ideal para tomar ese pasaje al Mundial de Clubes. La FIFA y la Concacaf armaron un repechaje exprés a partido único en California contra Los Ángeles FC para definir el último invitado. Sin embargo, las Águilas volvieron a quedarse en la orilla al caer por 2-1.

La Campeones Cup: Un trofeo que no cura la herida

En Coapa suelen presumir la obtención de la Campeones Cup de 2024, aquella que le ganaron en penales al Columbus Crew. Si bien el trofeo luce bonito en las vitrinas, la realidad reglamentaria es fría: al no ser un torneo avalado de forma oficial por la Concacaf, entra en la categoría de los títulos amistosos.

?? ¡EL AMERICANISMO SACÓ LA ARTILLERÍA EN LAS GRADAS!



La afición del América sorprendió con un tifo que dejó un contundente mensaje durante la semifinal de la Leagues Cup: “Los dueños del gabacho” ??? pic.twitter.com/9gN3Mzdroe — MedioTiempo (@mediotiempo) September 3, 2026

Por más vueltas olímpicas que den en suelo estadounidense, el veredicto es ineludible. El América arrastra una deuda histórica internacional, y el reloj de la sequía ya marca una década completa de sequía.

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