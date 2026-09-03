Guillermo Almada se queja del arbitraje tras la eliminación del América

Por las semifinales de la Leagues Cup 2026, Rayados de Monterrey superó por los penales al Club América. Después del empate 2-2 en el marcador, desde el manchón penal el conjunto regio se llevó del triunfo (4-5). Sin embargo, Guillermo Almada no quedó muy conforme con el arbitraje.

El principal señalado por las críticas de Guillermo Almada es Érick Yair Miranda, árbitro encargado del VAR. Hubo dos acciones concretas que la interpretación desde la cabina no fue la misma apreciación de Guillermo Almada.

La primera de ellas fue el penal sancionado sobre Orbelín Pineda. El contacto es mínimo y da la sensación que el futbolista de Rayados es el que provoca el choque de rodillas con Kevin Álvarez. La interpretación de esta jugada como infracción fue sacada con pinzas.

“Él es el que va al encuentro de la pierna, es el rival, no nuestro defensor, y termina siendo decisivo en algo que tiene que haber justicia de parte de los árbitros, sobre todo teniendo una herramienta como el VAR”, agregó el estratega uruguayo.

La reacción de Orbelin en esta jugada es clara y evidente, se levanta sin siquiera protestar. HORROR / ERROR arbitral que influye directamente en el marcador.



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Ahora bien, puede ser que en un partido haya una rigurosidad de criterio por parte de uno de los jueces, sea el principal o el jefe del VAR. Sin embargo, en este mismo encuentro se generó otra jugada dentro del área que no terminó favoreciendo al conjunto azulcrema: Henry Martín y su posible infracción dentro del área.

“Ya nos habían dicho de los antecedentes de Miranda en el VAR. Yo no estaba en el club antes, pero tiene antecedentes de perjudicar mucho al club y hoy fue muy evidente porque hubo un penal a favor que no lo cobró y no intervino el VAR, y en otro que tenía que haber intervenido no lo hizo”, dijo Almada tras el partido.

Penal sobre Henry Martín no marcado

Corta avance no juega el balón, de no creerse, dejó jugar sin marcar penal claro. pic.twitter.com/NGdv4dZ0ZX — ??????????? (@Ray_HernandezV) September 3, 2026

Al analizar ambas jugadas es muy válido determinar que la acción de juego de Henry Martín tiene más argumentos para ser señalada como infracción que la de Orbelín Pineda. Queda a la interpretación, pero Guillermo Almada no quedó para nada conforme con las actuaciones de Érick Yair Miranda y Mario Escobar.

“No es un error, es un horror la decisión del VAR, que tendría que haber ayudado a los árbitros y termina siendo decisivo en el mismo partido. Creo que para todos los que estaban en el estadio y los que vieron el partido fue muy evidente”, concluyó.

? "NO ES UN ERROR, ES UN HORROR"



"Tiene antecedentes de perjudicar mucho al club"



? Guillermo Almada critica al arbitraje y al VAR pic.twitter.com/6AEtLZjdk1 — Futbol Picante (@futpicante) September 3, 2026

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