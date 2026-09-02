Denis Bouanga podría llegar a un grande de la Liga MX

El mercado de traspasos del fútbol mexicano no ha sido tan movido. Las contrataciones de los clubes de la Liga MX no son comparables con las grandes inversiones de los equipos de la MLS. Sin embargo, esto no quita la posibilidad de que en México se interesen por alguna de sus piezas. Denis Bouanga estaría en el radar de las Aguilas del América.

Este reporte fue expuesto por el periodista Diego Sandoval. El interés del Club América por Denis Bouanga habría surgido como una alternativa a la posible salida de Brian Rodríguez al Celta de Vigo.

La información detalla que Los Ángeles FC querrían cerca de $7 millones de dólares por el traspaso del delantero gabonés de 31 años. Sin duda, sería un gran golpe sobre la mesa para el equipo que dirige Guillermo Almada.

??Gente, una BOMBA cerca de las Águilas del América???



¡Denis Bouanga toma fuerza para llegar a Coapa!??

LAFC pediría 7 MDD por el gabonés.?



Han empezado las negociaciones. Un impedimento, la salida de Brian Rodríguez.?



Su perfil:

– 31 años (??)

– Valor de mercado:? pic.twitter.com/LRp4qh1XHh — Diego Sandoval (@flacosandoval_) August 28, 2026

Según informaciones de Transfermarkt, Denis Bouanga tiene un contrato vigente con Los Ángeles FC hasta diciembre de 2028. El portal señala que el valor de mercado del gabonés ronda los $9.2 millones de dólares.

Un delantero temido en la MLS

Denis Bouanga llegó a la Major League Soccer en agosto de 2022 proveniente del fútbol francés. Desde entonces Bouanga ha jugado 183 partidos con la camiseta de Los Ángeles FC.

El delantero de 31 añosos acumula 118 goles y 47 asistencias con los colores del conjunto argelino. Esto le ha valido a Bouanga para estar en la MLS Best XI en tres temporadas consecutivas (2023, 2024, 2025).

Denis Bouanga es un jugador con mucha experiencia que ha destacado en grandes escenarios a nivel europeo. Bouanga también ha jugado para importantes equipos como FC Lorient, Racing de Estrasburgo, Tours FC, Nîmes Olympique y AS Saint-Étienne.

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