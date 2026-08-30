Pumas le gana la guerra legal a Dani Alves en Europa y cobrará una fortuna por incumplimiento

Las instancias judiciales del Viejo Continente han puesto punto final a uno de los litigios más polémicos en la historia reciente del balompié mexicano. El exfutbolista brasileño Dani Alves sufrió un revés definitivo en sus reclamos legales luego de que el Tribunal Federal Suizo (TAS) desestimara de forma categórica su último recurso de apelación.

Con esta resolución de la máxima autoridad helvética, se ratifica el laudo emitido en dos mil veinticinco por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, obligando al exjugador del Barcelona a resarcir económicamente al Club Universidad Nacional con una cifra que asciende a los dos millones doscientos cincuenta mil dólares debido a la flagrante violación de las cláusulas de su contrato laboral.

? ¡DANI ALVES LE PAGARÁ 2.25 MILLONES DE DÓLARES A PUMAS! ?



El TAS dictaminó que el futbolista debe indemnizar al equipo por incumplimiento de contrato. pic.twitter.com/xWSEhFChIz — Futbol Picante (@futpicante) August 30, 2026

La justicia suiza respalda los argumentos de la escuadra universitaria

El dictamen emitido por los magistrados suizos determinó que las reclamaciones interpuestas por los representantes legales del sudamericano no tenían viabilidad jurídica dentro de los márgenes que rigen las revisiones de arbitrajes internacionales.

Al validar los criterios que el Tribunal de Arbitraje Deportivo tomó en cuenta en primera instancia, la corte dio carpetazo definitivo al expediente a favor del conjunto mexicano en un golpe muy fuerte a la averiada cartera del exdefensa del Scracht du Oro.

Por si fuera poco, el castigo financiero para el exlateral se incrementó sensiblemente, debido a que el dictamen lo condena a pagar diecisiete mil francos suizos por concepto de costas judiciales, sumando otros diecinueve mil francos para cubrir los gastos procesales del trámite.

¡REVÉS PARA DANI ALVES! ? ?



El Tribunal Federal Suizo rechazó el recurso del exjugador brasileño y dejó firme el fallo del TAS a favor de Pumas. Alves deberá pagar al club 2.25 millones de dólares ???https://t.co/eDnLPHGFR8 pic.twitter.com/2jVG5pxyjR — MedioTiempo (@mediotiempo) August 30, 2026

El origen del conflicto en el Pedregal y el vaivén en los tribunales

La disputa legal se originó en los primeros meses de dos mil veintitrés, cuando la junta directiva de los Pumas de la UNAM optó por cortar de tajo la relación laboral con el brasileño tras su detención y encarcelamiento en la ciudad de Barcelona debido a una acusación por agresión sexual.

Una vez que recuperó su libertad condicional, el mundialista decidió contraatacar y llevó a los auriazules ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, organismo que inicialmente falló a su favor y pretendía forzar a los capitalinos a otorgarle una indemnización.

Dani Alves pierde recurso contra Pumas; deberá pagar 2.25 millones de dólares más intereses



El Tribunal Federal Suizo rechazó la apelación del exfutbolista brasileño y dejó firme la resolución del TAS por la rescisión de su contrato con el conjunto universitario en 2023. También? — Proceso (@proceso) August 30, 2026

Sin embargo, la institución del Pedregal no se quedó de brazos cruzados y elevó el caso ante el tribunal de arbitraje en Lausana. Dicha autoridad revirtió el veredicto inicial, validando la postura mexicana, pero reduciendo la compensación económica de los cinco millones de dólares que exigía Pumas a la cantidad que hoy quedó grabada en piedra.

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