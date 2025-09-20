¿Cuánto deberá pagar Dani Alves a Pumas tras el fallo del TAS?

Dani Alves deberá pagar $2.2 millones de dólares a los Pumas UNAM luego del fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre la rescisión de contrato en 2023.

El equipo mexicano ganó la apelación que hizo al TAS, luego de una decisión de la FIFA que favoreció al exfutbolista brasileño.

El Club Universidad Nacional A.C reclamaba hasta $5 millones de dólares libres de retención y gravamen más el reembolso de 1.12 millones de dólares por el segundo pago de derechos de imagen que hizo el equipo de la Liga MX al ex del Barcelona.

Este reclamo fue luego de que Alves recibió una acusación legal por abuso sexual en España.

“Condenar en su lugar al señor Daniel Alves da Silva al pago al Club Universidad Nacional, A. C. de la suma de USD 2,250,000 (dos millones doscientos cincuenta mil dólares estadounidenses) más un interés del 5% anual”, señala el texto dado a conocer por el TAS.

🚨🚨🚨2.25 MDD PARA #PUMAS



El TAS publicó el laudo completo del caso CUN-Dani Alves, en donde se puede leer lo siguiente:



– CUN pedía 5 MDD de indemnización por incumplimiento de contrato y 1.25 MDD que se le habían pagado por adelantado.



– En mayo del 2024, la FIFA había… pic.twitter.com/iaawDZ8iIN — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) September 19, 2025

TAS baja el monto que quería recibir Pumas

El TAS cedió la apelación a los Pumas, pero argumentó que la cifra de $5 millones de dólares que pedían a Dani Alves era desproporcionada.

“El valor total del contrato de trabajo era de $300,000, en tanto que la indemnización por rescisión era de USD $5,000,000: casi 17 veces más que el valor del contrato. Y esta desproporción aumenta a 33 veces si se analiza el momento en el que se produjo el incumplimiento contractual declarado por la CRD FIFA”, expone el organismo.

“El valor total de ambos contratos es de $2,550,000, a lo cual debe restarse lo no pagado al jugador ($150,000), lo que da un monto total de $2,400,000.

Dani Alves había sido condenado por abuso sexual a una mujer en una discoteca de España, pero luego de varios meses salió en apelación.

