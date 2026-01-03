Dani Alves podría volver al fútbol tras su paso por los Pumas de la UNAM

Después de pasar 14 meses en prisión preventiva por un caso de agresión sexual, Dani Alves vuelve a vincularse al mundo del fútbol. El futbolista brasileño se convirtió en el máximo accionista del Sporting Clube de São João de Ver. Dani Alves podría volver a jugar tras un par de años de inactividad.

El Sporting Clube de São João de Ver es un club de la Liga 3 de Portugal. El exjugador del FC Barcelona habría adquirido el 50% de la propiedad del club. Las fuentes detallan que el 50% restante se le hará efectivo al finalizar la temporada 2025/2026.

DANI ALVES YA POSÓ CON LA CAMISETA DE SU CLUB 🇧🇷🇵🇹



➡️ El lateral brasileño compró el Sporting Clube de São João de Ver, que milita en la tercera división de Portugal, y ya lució la casaca con el número 13



👨‍⚖️ Vale señalar que ingresa como accionista tras haber sido absuelto el… pic.twitter.com/e75ZJXXglA — Diario Olé (@DiarioOle) January 2, 2026

“En un momento que quedará grabado para siempre en la memoria del club, anunciamos oficialmente la incorporación de Daniel Alves como copropietario del SC São João de Ver SAD. Un nombre que lleva una de las trayectorias más victoriosas del fútbol mundial se cruza ahora con un club de profundas raíces, cimentado en el trabajo duro, la resiliencia y la pasión”, escribieron desde el club en su presentación.

Dani Alves comprou o São João de Ver, da Liga 3. pic.twitter.com/2Z25qOlzNC — B24 (@B24PT) January 1, 2026

Los reportes agregan que Dani Alves tendría altas pretensiones de uniformarse con la camiseta del Sporting Clube de São João de Ver para jugar algunos partidos. La información señala que el brasileño pronto querría firmar un contrato que le permitiría jugar, al menos, hasta el final de la temporada.

Dani Alves estuvo alejado de las canchas desde enero de 2023. El lateral sudamericano fue acusado y encarcelado en España por un caso de agresión sexual. Alves estuvo 14 meses en prisión preventiva y luego fue puesto en libertad el 25 de marzo de 2024. Alves tuvo que pagar una fianza. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña argumentó falta de pruebas, revocó la sentencia y el futbolista también recibió la absolución.

Último paso por Pumas de la UNAN

En la temporada 2022/2023 Dani Alves jugó sus últimos minutos como futbolista profesional. El lateral brasileño jugó esa campaña con los Pumas de la UNAM. Alves solo jugó 13 partidos entre el Apertura y el Clausura. El lateral sudamericano aportó 5 asistencias para la causa den conjunto universitario.

Este no es tan golazo, pero es uno de los momentos más surreales en la historia reciente del club: Julio González empatando al 95’ con asistencia de Dani Alves JAJAJAJA. De eso no se vuelve. pic.twitter.com/WrNzsp956j — ¿Tembló en la CDMX? (@AvisosDePumas) August 18, 2025

