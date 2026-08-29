El “Ruso” Brailovsky cuestionó a los detractores del América

Las Águilas del América afrontan un nuevo proceso de la mano de Guillermo Almada. El estratega uruguayo no asumió un reto sencillo, pues debía reemplazar a André Jardine, gestor de un tricampeonato. Daniel ‘Ruso’ Brailovsky considera que fue el entrenador idóneo y reveló que el club tiene planes de reforzarse.

Guillermo Almada ha iniciado muy bien su proceso con el América. Daniel ‘Ruso’ Brailovsky considera que el estratega uruguayo es uno de los mejores entrenadores del fútbol mexicano. Brailovsky considera que no hay otro entrenador que cumpla con las cualidades de Almada para estar al frente del equipo.

“Primero entender que Almada es uno de los mejores técnicos que ha tenido este fútbol, guste o no por el cambio más que nada, el técnico que se fue ganó tres títulos consecutivos. Nada fácil más todos los torneos que ganó. Que venga Almada con otra idea, con otro criterio, pero con un fútbol espectacular porque lo ha hecho en diferentes lados, demuestra que el América siempre busca lo mejor”, dijo el ‘Ruso’ en zona mixta.

PARA EL RUSO, LLEGÓ EL MEJOR DT?



Daniel Brailovsky salió en defensa de la apuesta azulcrema por Guillermo Almada, destacó el trabajo del entrenador uruguayo y confía en que las Águilas tienen plantel para volver a pelear por los títulos. ?



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Guillermo Almada ya ha dirigido 9 partidos en el banquillo del conjunto azulcrema. El estratega uruguayo acumula 7 victorias, 1 empate y solo 1 derrota. El América está a dos triunfos de conseguir su primer título de la temporada: la Leagues Cup.

Brailovsky señala a los críticos

Las Águilas del América no se han movido mucho en el mercado de pases. Los azulcremas no son tan activos como otros equipos como Rayados de Monterrey, Tigres e incluso Cruz Azul. Sin embargo, Daniel ‘Ruso’ Brailovsky explicó que la directiva es meticulosa con cada uno de sus pasos.

“Alguna vez escuche a algún tonto decir que el América no tenía dinero, que el América era austero. ¿Con lo que trajeron era austero? Parece que se equivocaron de nuevo, pero tienen que comer, entonces hablan del América”, sentenció.

???BORJA Y VEIGA, JUNTOS POR EL AMÉRICA



?? Miguel Borja contó que su amistad con Rafa Veiga nació en Brasil y ahora se reencuentran en América. El colombiano destacó la grandeza del club y confía en que juntos puedan pelear por títulos.



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Para esta temporada el América a adquirido los servicios de Edwin Cerrillo, Rodolfo Cota y Miguel Borja. Poco más de $5 millones de dólares ha sido la inversión. Brailovsky reconoció que hay más jugadores en carpeta de la directiva.

“Tengo entendido que si vienen en camino (refuerzos) no los conozco, el técnico tiene mucha capacidad para elegir, seguramente vendrán si hacen falta, por supuesto que este plantel está capacitado, no hay nadie que vista la camiseta del América, no hay nadie que entre por esa puerta que no sepa que tiene que pelear por títulos en este club”, concluyó.

Daniel Brailovsky – ex jugador del América, habló sobre lo que se necesita para llegar al América ???#Futbol #LigaMX #america #TVCDeportes pic.twitter.com/VKn53pGlV4 — TVC Deportes (@TVCDeportes) August 27, 2026

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