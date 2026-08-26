En el Columbus Crew respetan a las Águilas del América

En el marco de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, el Columbus Crew se medirá al América en el Dignity Health Sports Park de Carson. El entrenador Laurent Courtois respeta el nivel del conjunto azulcrema.

Las Águilas del América afrontan su primera temporada sin André Jardiné en el banquillo. El estratega brasileño fue el principal arquitecto de un tricampeonato en la Liga MX. Guillermo Almada ha tenido que asumir este periodo de transición. El estratega uruguayo lo ha hecho muy bien y Laurent Courtois se lo reconoció.

“América es un club histórico. Juegan como locales mañana y sabemos que no solamente tienen un equipo muy técnico y colectivo, sino también individualidades que pueden marcar la diferencia. Además, son muy intensos en la manera de defender. En este momento, son el mejor equipo de México y estamos preparados para enfrentarlos”, dijo el entrenador de Columbus Crew.

“TODO MUNDO SABE QUE SON UN GRAN EQUIPO, PERO NOSOTROS TENEMOS QUE DAR NUESTRO PARTIDO” ??



El futbolista del Columbus Crew, Brais Méndez, así como el DT, Laurent Courtois, hablaron previo al enfrentamiento ante América en Leagues Cup ?#FSRadioMX pic.twitter.com/IurhiF8qeC — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 25, 2026

Las advertencias de Laurent Courtois fueron bien recibidas por sus jugadores. El defensor Zean Zawadzki también habló sobre la importancia histórica de un club como el América. Zawadzki reconoce que no será sencillo el duelo por el pase a la semifinal del torneo.

“Obviamente, América es un equipo histórico (…) No será una tarea fácil, pero sé que los muchachos estarán preparados”, dijo el defensor estadounidense de 25 años.

It’s three games to a trophy.

And it starts tomorrow ? pic.twitter.com/qzucNbFBWN — The Crew (@ColumbusCrew) August 25, 2026

Horarios y dónde ver el duelo entre el América y Columbus Crew

Horario en Estados Unidos: 22:45 horas ET y 19:45 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Apple TV.

Alineación probable del América

Rodolfo Cota, Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Érick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Henry Martin.

Alineación probable del Columbus Crew

Patrick Schulte, Steven Moreira, Cesar Ruvalcaba, Sean Zawadzki, Malte Amundsen, Mohamed Farsi, Andre Gomes, Tarun Karumanchi, Taha Habroune, Brais Méndez y Chase Adams.

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