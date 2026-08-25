En Chicago Fire reconocen la motivación de jugar contra equipos mexicanos 

En el marco de la Leagues Cup 2026, Chicago Fire se medirá a Rayados de Monterrey por los cuartos de final del torneo. El defensor Andrew Gutman reconoció que le motiva jugar contra clubes mexicanos. Gutman respeta a Monterrey.

La Leagues Cup permite enfrentar a clubes mexicanos con equipos estadounidenses con una mayor frecuencia. Jugadores como Andrew Gutman reconocen que se divierten en este tipo de enfrentamientos.

“Para mí siempre es divertido jugar contra equipos mexicanos. Siempre lo disfruto. Una de las cosas que los caracteriza es que tienen mucha garra y rara vez se dan por vencidos”, dijo el defensor de Chicago Fire.

??"RAYADOS ES DE LOS MÁS GRANDES DE MÉXICO"



Andrew Gutman, lateral izquierdo de #ChicagoFire, destacó el nivel que tienen los equipos de #LigaMX. Además, mencionó que enfrentar a los albiazules en los Cuartos de Leagues Cup será difícil.



? “Para mí siempre es divertido jugar? pic.twitter.com/NR0YlpzAfh — ONCE Diario (@oncediariomx) August 24, 2026

Advertencia en los cuartos de final

Andrew Gutman resaltó el nivel de Rayados de Monterrey. El lateral del conjunto estadounidense reconoció que no se tomarán a la ligera este partido contra uno de los equipos más representativos de la Liga MX.

“Para nosotros, esos primeros tres partidos fueron una buena prueba para adaptarnos a la manera en que ellos quieren jugar. Rayados es uno de los clubes más grandes de México, van a tener tanto talento como Cruz Azul. Será un partido complicado para nosotros, pero creo que tenemos un buen plan para afrontarlo”, agregó.

Chicago Fire tuvo un paso perfecto en la primera ronda de la Leagues Cup. El conjunto estadounidense venció 2-0 a los Rayos del Necaxa en la primera jornada; derrotaron 3-1 al Santos Laguna en su siguiente partido y en el cierre de la primera fase le ganaron 1-2 a Cruz Azul.

Ningún equipo mexicano logró sacar al menos un empate del SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois. Rayados de Monterrey será el siguiente contendiente en esta localidad. En juego está el pase a las semifinales de la Leagues Cup 2026.

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