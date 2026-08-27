¿Cuál es el estatus de Jamal Musiala tras sus problemas de salud?

Jamal Musiala vive un complejo presente con el Bayern Munich. El futbolista alemán se desplomó en un par de encuentros del Bayern y esto encendió las alarmas del club. Tras estos problemas de salud, Musiala ha vuelto a los entrenamientos, pero aún no está para jugar.

El mediocampista de 23 años se desplomó en dos ocasiones, mientras jugaba un par de partido con su club, en un lapso de tres días. El cuerpo médico del club informó que estos episodios se produjeron por una difusión neurológica. El Bayern Munich estaría al tanto de estos problemas desde la temporada pasada.

Schöne Nachrichten von der Säbener Straße: Jamal Musiala ist zurück im Mannschaftstraining. @SkySportDE pic.twitter.com/94EvQJqTsr — Kerry Hau (@kerry_hau) August 27, 2026

Luego de estos episodios, Jamal Musiala ha vuelto a los entrenamientos. Sin embargo, el entrenador Vincent Kompany aclaró que el mediocampista alemán no volverá a la convocatoria del club para la jornada inicial de la Bundesliga.

“En principio, las cosas van relativamente bien. Hoy entrenó de lleno con el grupo pero todavía no estará en la convocatoria“, dijo Kompany.

Kompany on Jamal Musiala: "Generally speaking, Jamal is doing relatively well. He's participating in team training today. He won't be in the squad tomorrow. He's getting used to the increased medication. He'll be back in the squad at some point and play. We're making the decision? pic.twitter.com/GnrkuMziq3 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 27, 2026

El estratega belga reveló que Jamal Musiala se está adaptando a los nuevos tratamientos para controlar estos episodios neuronales. El jugador de la selección de Alemania sigue en periodo de prueba, pero con la supervisión médica necesaria.

“Ahora se está acostumbrando a un aumento de la medicación y está reaccionando bien ante ello. En algún momento volverá a la convocatoria y jugará con toda normalidad. Las decisiones las tomamos en consenso con los expertos. Ahora está bien”, agregó el entrenador.

El Bayern Munich debutará este viernes 28 de agosto en la Bundesliga. Su primer partido de la temporada será contra el Stuttgart. Este duelo se desarrollará en el mítico Allianz Arena.

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