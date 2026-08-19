En el Bayern Múnich no ocultan su preocupación por Jamal Musiala

Jamal Musiala ha causado múltiples preocupaciones en el mundo del fútbol. El jugador del Bayern Múnich ha sufrido dos desmayos en partidos amistosos del club. Uli Hoeness, exjugador y presidente de honor del equipo, no ocultó su preocupación.

Geçirdi?i trafik kazas?n?n ard?ndan bay?lma problemi ya?ayan Jamal Musiala, 3 gün önce Leipzig maç?nda ya?ad??? bay?lman?n ard?ndan bugün Heidenheim kar??la?mas?nda da yeniden bay?ld? ? pic.twitter.com/ICFFIVf6IQ — MkyFutbol (@mkyfutbol) August 18, 2026

Los desmayos de Jamal Musiala son producto de una disfunción neurológica. El futbolista alemán ha sido tratado por especialistas y ha recibido la aprobación para jugar. Sin embargo, estos episodios han desatado preocupaciones en las redes sociales.

“Naturalmente con estos dos incidentes, de ayer y del sábado, estamos ante un problema. En primer lugar para Jamal Musiala como persona. Me acuesto y me levanto pensando en él“, dijo Hoeness en una entrevista con RTL.

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?? Hoeneß: “We have been AWARE OF THE PROBLEMS FOR SOME TIME. But last weekend against Leipzig was the first time it happened on the pitch and was visible to everyone.”



? “We thought that if it didn’t happen? pic.twitter.com/EqDg0vuuXW — Pitch Wire (@wire_pitch) August 19, 2026

Uli Hoeness, presidente de honor del conjunto Bávaro, no ocultó su preocupación ante esta situación. Sin embargo, el exjugador del Bayern aclaró que los neurólogos reafirmaron que no hay ningún impedimento para que Musiala siga en el deporte de alto rendimiento.

“De momento, para decirlo honestamente, estamos sin palabras. No nos hemos podido preparar y tenemos que aprender a manejar la situación (…) Sin ello (el alta de los neurólogos), nuestro comportamiento hubiera sido irresponsable”, aclaró.

Jamal Musiala se mantiene firme

En un comunicado compartido en las redes sociales, Jamal Musiala reafirmó que está recibiendo la mejor atención y asesoría médica tras estos episodios. El futbolista del Bayern Múnich se mantiene firme en su decisión de mantenerse activo en la temporada.

“Sé que a primera vista pueden parecer alarmantes, pero para mí, actualmente forman parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo una atención médica excelente y me mantengo muy optimista. El Bayern y mi red de apoyo personal están a mi lado, ayudándome a superar esto (…) He asumido toda la responsabilidad de esta decisión. En general, me siento muy positivo y voy por buen camino”, dijo Musiala.

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