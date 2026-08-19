Gilberto Mora describió cómo fue el momento de intercambio de camisetas con Jude Bellingham

La selección mexicana no pudo superar la barrera de los octavos de final en el Mundial de 2026. Inglaterra fue el rival que despachó a El Tri. Luego del partido, Gilberto Mora protagonizó una escena viral con Jude Bellingham en el que intercambian camisetas. El jugador de los Xolos describió ese momento.

El Tri cayó en el duelo por los octavos de final por 2-3 contra la selección de Inglaterra. El líder de los ingleses fue Jude Bellingham con un doblete al minuto 36 y al minuto 38. Estos goles marcaron la diferencia.

Luego del partido, en las redes sociales comenzó a compartirse rápidamente un video en el que Jude Bellingham y Gilberto Mora intercambian camiseta de camino a los vestuarios. Tras varias semanas de ese encuentro, “Morita” revela detalles.

“Un momento muy padre ese de Bellingham; era un ídolo para mí desde más chiquito. Cuando iba a iniciar el juego, nos saludamos y ahí le dije que si me regalaba su playera al final”, recordó con claridad el mediocampista mexicano.

#Deportes | Gilberto Mora revela cómo consiguió intercambiar su camiseta con Jude Bellingham tras el México vs. Inglaterra.



?? El joven futbolista mexicano contó que se acercó al jugador inglés para pedirle su camiseta y, al finalizar el encuentro, ambos concretaron el? pic.twitter.com/f5UBFnrZEQ — Comunicalia | Noticias | Podcast (@comunicaliamx) August 17, 2026

Jude Bellingham no se dejó engolosinar por el triunfo y el pase a los cuartos de final del Mundial de 2026. El futbolista del Real Madrid cumplió con su promesa y promovió el intercambio de playeras.

“Entonces al final que nos encontramos otra vez, yo se la pedí primero y luego él a mí”, agregó el futbolista de los Xolos de Tijuana.

Gilberto Mora en el Mundial

Con tan solo 17 años, Gilberto Mora tuvo una participación activa en la Copa del Mundo de 2026. El futbolista de los Xolos vio acción en los duelos contra Sudáfrica, República Checa, Ecuador e Inglaterra. El mexicano acumuló cerca de 215 minutos dentro del campo. Aunque no marcó su primer gol, esta competición le sirvió de una muy buena experiencia a su corta edad.

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