Jamal Musiala vuelve a desmayarse en un partido con el Bayern de Múnich y revela cuál es la causa

Jamal Musiala volvió a sufrir un desvanecimiento durante un partido con el Bayern de Múnich. El futbolista alemán cayó al césped este martes en el amistoso ante el Heidenheim, apenas tres días después de haber vivido una situación similar frente al RB Leipzig.

La nueva alerta ocurrió apenas seis minutos después de que el mediocampista ofensivo ingresara al terreno de juego, en el minuto 61. Musiala cayó sin que mediara contacto y rápidamente futbolistas de ambos equipos pidieron la intervención de los servicios médicos.

musiala collapsed again on the pitch 6 minutes after coming on ? pic.twitter.com/5jBdxepdpZ — Yaya (@yaya_forreal) August 18, 2026

Los doctores del Bayern Múnich atendieron al jugador durante varios minutos. Finalmente, el internacional alemán logró levantarse y abandonar el campo por su propio pie, aunque el episodio volvió a generar preocupación alrededor del equipo bávaro.

Horas después, el propio Musiala explicó cuál es la causa de estos episodios y pidió tranquilidad.

Musiala explica por qué está sufriendo estos desvanecimientos

A través de Instagram, el futbolista de 23 años explicó que los médicos han identificado el origen de las pérdidas de conocimiento que ha experimentado recientemente.

“Lo importante es que estoy bien. Entiendo que muchos se preocupen y quiero quitarles la preocupación y explicarles algo. Se han diagnosticado breves pérdidas de conocimiento temporales que son fácilmente tratables y que vienen de una disfunción neurológica. Eso puede llevar a situaciones como la de los partidos contra el Leipzig y contra el Heidenheim”, explicó.

Musiala reconoció que entiende la preocupación que provocan las imágenes, pero aseguró que para él estas situaciones forman actualmente parte de su vida cotidiana.

“El FC Bayern y mi entorno privado están a mi lado y me apoyan en este camino”, afirmó.

El jugador también explicó que, después de consultar con los especialistas, tomó la decisión de continuar con su vida habitual y mantenerse activo como futbolista.

“En acuerdo con los médicos, he decidido seguir haciendo mi vida normal y seguir jugando fútbol. Asumo la responsabilidad. Tengo una buena sensación y estoy en un buen camino”, dijo.

Es el segundo desvanecimiento de Musiala en apenas tres días

La situación de este martes no es un episodio aislado. El sábado, Jamal Musiala también tuvo que abandonar un partido de preparación ante el RB Leipzig después de permanecer apenas 13 minutos en el terreno de juego.

Aquella situación se produjo en un encuentro disputado bajo condiciones de fuerte calor. Musiala presentó un problema similar y terminó siendo sustituido.

Tres días después, el escenario volvió a repetirse ante el Heidenheim.

Esta vez, el futbolista ingresó en la segunda parte, pero apenas seis minutos después cayó al césped sin que existiera contacto con otro jugador.

La diferencia es que, en ambas ocasiones, Musiala pudo abandonar el terreno de juego caminando por sus propios medios.

El Bayern ya está al tanto de la situación

Después del episodio ante el Heidenheim, el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, informó que el futbolista se encontraba en el vestuario y que el club estaba siguiendo de cerca su situación.

Eberl explicó que Musiala ya se estaba duchando y adelantó que el propio jugador hablaría sobre su estado.

Poco después llegó el mensaje del internacional alemán, quien buscó tranquilizar a los aficionados y explicar públicamente qué está ocurriendo.

La información proporcionada por Musiala señala que sus episodios están relacionados con una disfunción neurológica y que, de acuerdo con los médicos que lo atienden, se trata de pérdidas de conocimiento breves y tratables.

Musiala quiere continuar jugando con normalidad

Pese a las dos situaciones registradas en pocos días, el futbolista dejó claro que cuenta con el respaldo del Bayern Múnich, de su entorno y de los médicos que siguen su caso.

Su intención, según explicó, es continuar con su vida normal y seguir jugando al fútbol después de recibir la valoración correspondiente.

La prioridad ahora será observar su evolución y determinar cómo responde a la actividad deportiva en los próximos días, mientras el Bayern mantiene el seguimiento médico del jugador.

Para el conjunto bávaro, la doble alerta llega en plena preparación de la temporada, pero el mensaje de Musiala busca llevar tranquilidad después de unas imágenes que inevitablemente generaron preocupación: el jugador sabe qué está provocando sus desvanecimientos y asegura que se encuentra en un buen camino.

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