Rüdiger se rinde a Neuer: “Fue el mejor jugador del Bayern”

El protagonismo en el duelo entre Real Madrid y Bayern Múnich no se lo llevó el marcador, sino la actuación bajo los tres palos. El guardameta Manuel Neuer acaparó las miradas tras la victoria 1-2 del conjunto alemán en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League con intervenciones decisivas que marcaron el desarrollo del encuentro.

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Desde el lado madridista, Antonio Rüdiger no dudó en señalar al arquero rival como la figura del partido. El defensor expresó su análisis tras el compromiso y apuntó directamente a la falta de eficacia de su equipo frente al arco.

Manuel Neuer comes up big to shut down a golden opportunity for Kylian Mbappé 🧤 pic.twitter.com/JJYpPb0JtT — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 7, 2026

“Necesitamos tirar más a puerta. El mejor jugador del Bayern hoy fue Neuer”, declaró en entrevista con Movistar Plus.

El resultado dejó en evidencia un contraste entre las oportunidades generadas y su aprovechamiento. El conjunto español dispuso de varias ocasiones, pero se encontró repetidamente con la respuesta del portero alemán, quien sostuvo a su equipo en momentos clave.

Intervenciones decisivas y un regreso en alto nivel

La actuación de Neuer llega en un contexto particular. Apenas una semana antes, el arquero se encontraba fuera de competencia por lesión. A sus 40 años, volvió al once titular y respondió con una serie de intervenciones que evitaron un resultado distinto.

Manuel Neuer made nine saves against Real Madrid, his most in a game for Bayern Munich since Nov 2020.



It was also his most in a UCL KO stage game since April 2017 also vs. Real Madrid when he had 10 😳

⁰Unreal performance from the 40-year-old 👏 pic.twitter.com/ray5ZznDXL — ESPN FC (@ESPNFC) April 7, 2026

Durante el partido, el portero intervino ante remates de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, utilizando tanto los pies como las manos para mantener la ventaja de su equipo. Algunas acciones fueron en el área chica, otras en jugadas abiertas donde ocupó bien los espacios.

Incluso estuvo cerca de detener el gol que finalmente anotó Mbappé en el minuto 71, aunque el balón terminó cruzando la línea tras un bote dentro del arco.

Rüdiger también se refirió a momentos puntuales del encuentro, señalando errores defensivos que influyeron en el resultado. “Salimos en el segundo tiempo y encajamos directamente un gol. Los dos goles que encajamos fueron dos regalos. Pero yo creo que en el segundo tiempo necesitamos más. Todo se abre con un gol de Mbappé. Creo que nosotros tuvimos muchas ocasiones para meter más goles pero al final es así”, afirmó.

El desempeño del arquero alemán adquiere mayor relevancia al considerar antecedentes recientes. En una eliminatoria previa ante el mismo rival, un error suyo terminó siendo determinante en la eliminación del Bayern, cuando un rebote fue aprovechado por Joselu.

En esta ocasión, el guardameta mostró una versión sólida, respondiendo en momentos de presión y manteniendo el resultado favorable para su equipo en un partido donde el Real Madrid generó múltiples aproximaciones.

El encuentro deja abierta la serie de cara al partido de vuelta, con un Bayern que logró imponerse en el primer capítulo gracias, en gran medida, a la actuación de su portero.

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