Aaron Ramsey, exjugador de Arsenal y Pumas, anuncia su retiro

El exfutbolista galés Aaron Ramsey, referente del Arsenal y con un corto paso por los Pumas de la UNAM, anunció su retiro del fútbol profesional a los 35 años para comenzar una nueva etapa como entrenador, poniendo fin a una trayectoria destacada en clubes europeos y con la selección de Gales.

Aaron Ramsey se retira del fútbol profesional

El mediocampista, considerado uno de los grandes talentos de su generación, confirmó este martes su decisión tras quedarse sin equipo luego de su salida del fútbol mexicano.

Con una carrera marcada por el éxito y también por las lesiones, Aaron Ramsey deja el fútbol tras más de una década compitiendo al más alto nivel, especialmente en la Premier League.

Diolch / Thank you. Onto the next chapter 💪🏼 pic.twitter.com/OmJzyZ3lkv — Aaron Ramsey (@aaronramsey) April 7, 2026

Su legado en el Arsenal y Europa

Formado en el Cardiff City, Ramsey dio el salto al Arsenal, club donde se convirtió en una auténtica figura. Durante su etapa con los “Gunners”, disputó 369 partidos, marcó 64 goles y aportó 60 asistencias, además de conquistar tres FA Cup.

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📺 The best goal you've seen on TV@aaronramsey's rocket must be up there 😅 pic.twitter.com/qFoScfGb4R — Arsenal (@Arsenal) March 22, 2020

Tras su exitoso ciclo en Inglaterra, continuó su carrera en la Juventus de Turín, donde sumó títulos como la Serie A y la Copa de Italia. También tuvo pasos por el Rangers de Glasgow, con el que alcanzó una final de la Europa League, así como por el Niza, el Cardiff City y finalmente Pumas UNAM.

¡Pumas se lleva la victoria! 🔥



Con este gol de Aaron Ramsey, el galés se estrena con Pumas al 92 ⚽✨#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/TnbghzkV2k — TUDN USA (@TUDNUSA) September 1, 2025

Su paso por Pumas y salida del fútbol mexicano

La etapa de Aaron Ramsey en Pumas UNAM fue breve, disputando solo seis partidos. Su estancia estuvo marcada por un episodio personal complicado tras el extravío de su mascota en Guanajuato, situación que influyó en su decisión de dejar el país.

A pesar de ofrecer una recompensa y organizar su búsqueda, el mediocampista optó por cerrar su etapa en México antes de lo previsto.

Figura histórica de Gales

A nivel internacional, Aaron Ramsey es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de Gales. Disputó 86 partidos y anotó 21 goles con su selección.

Uno de sus momentos más destacados fue la Eurocopa 2016, donde Gales alcanzó las semifinales y Ramsey fue incluido en el once ideal del torneo, consolidando su legado internacional.

El mensaje de despedida de Aaron Ramsey

“Esta no ha sido una decisión fácil. Después de mucho pensarlo, he decidido retirarme del fútbol”, dijo el ya exfutbolista en un comunicado. “Me gustaría empezar hablando de Gales. Ha sido un privilegio vestir esta camiseta y vivir tantos buenos momentos con ella. No hubiera sido posible sin todos los entrenadores con lo que he coincidido y con todas esas personas que me han ayudado a lo largo de los años”, complementó.

“La afición ha estado ahí en las buenas y en las malas. Han sido una parte indispensable de nuestro éxito. No les puedo agradecer suficiente. También quiero agradecer a todos los clubes en los que he tenido la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores que me han ayudado a vivir el sueño de jugar al máximo nivel”, concluyó.

Tras anunciar su retiro, Aaron Ramsey comenzará su camino como entrenador, abriendo una nueva etapa dentro del fútbol.

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