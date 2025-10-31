Aseguran que Aaron Ramsey abandonó a los Pumas antes de finalizar el Apertura 2025

Aaron Ramsey, delantero de los Pumas de la UNAM, pasó a engrosar la larga lista de jugadores europeos que fracasan en el fútbol de México, al acabar este viernes con la incertidumbre por un problema familiar y una persistente lesión que provocó su salida anticipada de la escuadra felina.

Lo anterior se desprende de versiones corroboradas por La Opinión, que aseguraron a esta casa editorial que después del extravío de su mascota en el sur de la CDMX, el entorno familiar del delantero de la selección galesa se volvió complicado, por lo cual decidió retornar a su país antes de que terminará su convenio laboral con la escuadra felina.

Entre los datos recabados se nos aseguró que Ramsey se presentó a los entrenamientos lunes y martes, pero sin realizar alguna actividad, después de tres semanas de no hacerlo por la perdida de su mascota y en donde enfocaron junto con su familia la búsqueda de tan preciado acompañante.

La búsqueda no tuvo resultados favorables, no obstante la colaboración de los aficionados de Pumas en redes sociales que se dieron a la búsqueda de la mascota y también del apoyo moral de la directiva, que entendieron el problema que estaba atravesando el jugador europeo en los momentos más álgidos del equipo.

La historia de una salida anunciada

La situación de Ramsey en los Pumas de la UNAM se empezó a complicar desde que conoció el grado de su lesión por lo cual no pudo asistir a la fecha FIFA para reportarse con el equipo nacional de Galés, enfocándose en su rehabilitación, pero sin conocer una fecha tentativa para su reaparición en la delantera felina.

Hasta ahí todo estaba tranquilo, pero de pronto la pérdida de su perro Halo en las calles del sur de la CDMX, complicó demasiado el panorama de Ramsey para seguir concentrado en el equipo y al mismo tiempo hace frente a la búsqueda de la mascota.

Esos factores lo alejaron tres semanas de las instalaciones de Pumas, donde se inició una búsqueda exhaustiva de su animal preferido, pero sin resultados favorables, no obstante todo el esfuerzo que pusieron para hallar a este miembro de su familia

Bajo este panorama y no obstante el permiso otorgado por el técnico Efraín Juárez, el delantero británico decidió abandonar a la escuadra felina, incumpliendo los términos del acuerdo laboral que firmaron a su llegada a México y donde al final se sumó a un sinfín de jugadores europeos que por equis o zeta razones no pudieron destacar en el fútbol azteca.

Ramsey con muy poco aporte

Aaron Ramsey desde el principio que se escuchó su nombre como opción para llegar a los Pumas, el ambiente no fue muy positivo, pues los especialistas y la prensa auguraban que la contratación de un jugador de más de 30 años no tendría éxito.

Al final la experiencia no fue favorable y Ramsey solo jugó seis partidos en el torneo Apertura 2025, de los cuales en tres fue titular con un promedio de 39 minutos por encuentro y solo un gol en la victoria sobre Atlas en la fecha 7

Ramsey vistió por última vez la camiseta felina el pasado 27 de septiembre en el clásico contra el América en la fecha 11, para después, el jueves 2 de octubre, empezó a tener molestias en los isquiotibiales para no volver a jugar más con los universitarios.

Entre los datos conocidos, resalta que la directiva de Pumas anunciará la baja oficial del jugador hasta el fin del torneo por causas acordes a su manejo interno, pero es un hecho que Ramsey ya dejó el país y se encuentra rumbo a Gales, después de su fallido periplo en el fútbol de México.

