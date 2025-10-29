Presuntos responsables de homicidio de aficionado de Cruz Azul fueron vinculados a proceso

Cuatro presuntos responsables del homicidio de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, adscritos a las fuerzas de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron vinculados a proceso para enfrentar el proceso legal en su contra para que se determine su situación jurídica

De acuerdo a los datos de la denuncia formal que interpusieron los familiares del seguidor de la Máquina Celeste, los presuntos indiciados al delito de homicidio formaban parte del personal de vigilancia del Estadio Olímpico Universitario (EOU) y que se les ha relacionado directamente por su participación en la muerte de dicha persona.

▶️ Juez decide dejar en prisión en el Reclusorio Oriente a 4 guardias de la UNAM señalados de presuntamente asesinar a un aficionado del Cruz Azul, al término de un partido de fútbol de la Liga MX



📺 Sigue informado con Carlos Jiménez (@c4jimenez) en #C4EnAlerta pic.twitter.com/fWoOuUyNWB — @telediario (@telediario) October 29, 2025

Los cuatro trabajadores de seguridad que se les señala como presuntos responsables del homicidio de Rodrigo Mondragón fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y presentados ante el juez, así como fueron identificados como Isaac Brian ‘N’, de 24 años; Noé ‘N’, de 45 años; Luis Alberto ‘N’, de 47 años, y José Rodrigo ‘N’, de 57 años.

Inclusive se aseguró que uno de ellos cuenta con antecedentes penales, pero sin confirmar esta versión, que de corroborarse representaría una violación al código laboral en fuerzas de seguridad de instituciones públicas.

En más detalles de la indagatoria se aseguró que las autoridades de la Fiscalía General de la Ciudad de México y el personal de seguridad de la UNAM, minimizaron los hechos, pero después de que sus familiares presentaron una denuncia formal, el ahora occiso fue trasladado al Servicio Médico Forense donde se le practicó la necropsia de ley se determinó que Mondragón falleció a causa de un estrangulamiento

Aficionado de @CruzAzul asesinado afuera de Estadio Olímpico presentó fractura de cráneo:



Además, según carpeta 00440, uno de los de @PCUNAM tiene antecedentes penales.



Los detenidos dicen que “se les pasó la mano”. #JusticiaParaRodrigo. pic.twitter.com/SDJcrdLX4y — Antonio Nieto (@siete_letras) October 27, 2025

La revelación de la autopsia elevó la gravedad del asunto por la muerte del ‘El Monkey’, como también era conocido el fallecido y donde el resultado de dicha necropsia, practicada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO), fue dado a conocer después de que el cuerpo de la víctima fuera entregado a sus familiares.

Refutan versión de la UNAM

El dictamen de las autoridades forenses supuestamente refuta la versión inicial proporcionada por la UNAM, que aseguraron que la víctima se había desvanecido cuando era trasladado al Ministerio Público y que cuando los servicios médicos de la CDMX buscaron reanimarlo, no se pudo hacer nada por haber perdido la vida.

Los hechos donde supuestamente perdió la vida el aficionado de la Máquina Celeste se desarrollaron dentro del estacionamiento del EOU alrededor de las 23:30 horas del sábado 25 de octubre, después de finalizar el juego entre Cruz Azul contra Monterrey.

De acuerdo a la versión oficial de las autoridades de la máxima casa de estudios, Rodrigo Mondragón, presuntamente agredió física y verbalmente a los agentes de vigilancia, por lo que las fuerzas de seguridad de la UNAM reaccionaron en su contra para ser sometido y colocado en una patrulla para ser vinculado a las autoridades correspondientes.

Pero los amigos y compañeros de la porra cementera, así como otros testigos presenciales, establecieron que los elementos de seguridad de la UNAM golpearon de forma violenta a este individuo para trasladarlo en una camioneta oficial o patrulla.

Dentro de las investigaciones preliminares se asegura que Rodrigo Mondragón fue retenido sin causa probable del delito que se le imputaba por varias horas, donde presuntamente fue golpeado en lugar de ser presentado ante las autoridades como correspondía.

Frente a estos hechos, la familia se dio a la tarea de buscar su paradero sin éxito por espacio de seis horas, donde acudieron a Ministerios Públicos, hospitales, el servicio de Locatel, hasta que los efectivos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México( FGJCDMX) confirmaron su deceso.

📌 Familiares y amigos de un aficionado de @CruzAzul, que falleció luego de ser detenido en #CiudadUniversitaria, narraron su versión de lo ocurrido; a los oficiales involucrados ya se les dictó prisión preventiva.@ReporteraErikaF con los detalles para #AlexEnMILENIO pic.twitter.com/AFs0nnfP6u — Alejandro Domínguez (@AlexDominguezB) October 29, 2025

Finalmente y frente al giro que han dado los hechos, las autoridades de la UNAM han manifestado que desde que se tuvo conocimiento del suceso, ha brindado toda la cooperación necesaria a las autoridades capitalinas.

“En este sentido, se recabó y se entregó la totalidad de la información videográfica solicitada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, concluyó la máxima casa de estudios.

