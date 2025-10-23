Pumas volvió a su bipolaridad de resultados al caer en casa con Atlético San Luis: 0-1

Los Pumas de la UNAM volvieron a ser víctimas de su bipolaridad de rendimiento, ya que después de arrebatar un punto al Monterrey en su propia casa, ahora dieron una pésima demostración al caer en su casa de Ciudad Universitaria con Atlético de San Luis 0-1 que los aleja del famoso Play in.

Un tropiezo en donde lo grave no fue el resultado, sino el funcionamiento de la escuadra felina dirigida por Efraín Juárez, en donde mostraron mucha garra, mucha actitud y poco fútbol al grado de que los potosinos con el español Guillermo Abascal en la dirección técnica aportaron más estilo en el terreno de juego y fueron justos vencedores con el gol del francés Sebastien Salles-lamonge al minuto 77 para darle cifras definitivas de 0-1 al encuentro.

¡Gol de San Luis! ¡Salles-Lamonge aprovechó el rebote en el área de Pumas y la mandó al fondo! 😱⚽🔥



Sin duda un golpe al corazón de los Pumas de la UNAM, que con el empate en casa de los poderosos Rayados el pasado sábado dieron la impresión de que podían tomar una racha que los depositara en la liguilla, pero con esta derrota con el San Luis y el triunfo del Atlas sobre el León, pone color de hormiga el pase de los felinos al Play In.

Pumas, mucho toque, pero…

La primera mitad pudo pasar a la historia como uno más de esos duelos donde los Pumas amagan, mueven el balón, pero cuando hay que definir no logran conseguir ese toque definitivo, entonces el esfuerzo de Jorge Ruvalcaba, de Adalberto Carrasquilla, pasó a la historia sin pena, ni gloria y lo que es peor, dejando crecer al rival que empezó a tener la forma de impedirle con más peligro en su portería.

Keylor Navas, la figura que no puede hacer todo

Estaba claro que para la segunda mitad, Abascal, al medir a Pumas, empezaría a soltar sus piezas y en los primeros 20 minutos, con llegadas de Sebastián Pérez Bouquet, Joao Pedro y Sébastien Salles-Lamonge, hicieron que el guardameta costarricense fuera el jugador clave al detener disparos muy peligrosos.

Así, San Luis aprovechó la falta de contundencia de los Pumas para que en el minuto 78, en un remate de Román Torres al larguero ganándole la espalda al colombiano Álvaro Angulo, pudiera generar la jugada del gol del francés Sébastien Salles-Lamonge para colocar el 0-1.

Con una jugada que comenzó por la banda derecha con Román Torres, Benjamín Galdames hizo un cambio de juego con Juan Manuel Sanabria y este mandó un centro envenenado al área para conectar con Torres. Tras el remate atajado de Torres por Navas, el mediocampista francés definió con facilidad de cara a portería.

Alineaciones en Ciudad Universitaria

