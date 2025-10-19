Sergio Ramos sella empate de Rayados contra Pumas y mete en aprietos a los felinos

El central español Sergio Ramos convirtió este sábado un gol de penalti al portero costarricense Keylor Navas, su excompañero en el Real Madrid y el Paris Saint Germain, y el Monterrey selló un empate 1-1 con Pumas en la decimotercera fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Este resultado descendió a Rayados al cuarto lugar de la posición general, pero aun en zona de clasificación directa, mientras que a Pumas le perjudica más, puesto que dejó ir puntos y, a pesar de que se mantiene en puestos de play-in, su ventaja sobre los 3 clubes que aparecen debajo ya es solo de una unidad.

Alán Medina burló a Ramos y dio la ventaja a los universitarios, pero el campeón mundial en el 2010 venció al Navas desde los once metros y dejó el 1-1 en su estadio.

Antes de la media hora Navas dejó un balón suelto en el área y puso en riesgo a los Pumas, que fueron salvados sobre la línea por el despeje del defensor español Rubén Duarte.

Los Pumas sorprendieron a Monterrey en el minuto 43, cuando Medina llegó al área, se deshizo de Ramos filtrando el balón entre sus piernas y encajó el esférico en la meta con un remate al ángulo.

🎯¡GOLAZO DE ALAN MEDINA! 😱 Tremendo tiro al ángulo para abrir el marcador ante Monterrey ⚡⚽️ #SabadoFutbolero pic.twitter.com/5OugMd4TqS — TUDN USA (@TUDNUSA) October 19, 2025

En el noveno minuto añadido al primer tiempo el mismo Ramos dejó todo igual al cambiar por gol un penalti.

⚽️💥 ¡PENAL Y GOL DE SERGIO! Tremendo empate de Rayados tras falta sobre Ramos 😱🔥 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/pwDZeI8gCT — TUDN USA (@TUDNUSA) October 19, 2025

Monterrey terminó con 27 puntos, 4 menos que el líder Toluca que goleó 4-0 al Querétaro.

El siguiente rival de Rayados es FC Juárez, que visitará el Estadio BBVA, mientras que Pumas recibirá a San Luis en el Olímpico Universitario en la jornada 14 de las 17 que tiene la temporada regular del torneo mexicano.

Seguir leyendo:

– Efraín Juárez dos juegos a la congeladora por mentarle la madre a los árbitros vs. América

– Efraín Juárez dos juegos a la congeladora por mentarle la madre a los árbitros vs. América

– Aaron Ramsey queda sorprendido con el nivel de la Liga MX