Sergio Ramos sella empate de Rayados contra Pumas y mete en aprietos a los felinos
Monterrey y Pumas terminaron igualados 1-1 y, mientras Rayados sigue en zona de clasificación directa, los universitarios comprometen su boleto al play-in
El central español Sergio Ramos convirtió este sábado un gol de penalti al portero costarricense Keylor Navas, su excompañero en el Real Madrid y el Paris Saint Germain, y el Monterrey selló un empate 1-1 con Pumas en la decimotercera fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Este resultado descendió a Rayados al cuarto lugar de la posición general, pero aun en zona de clasificación directa, mientras que a Pumas le perjudica más, puesto que dejó ir puntos y, a pesar de que se mantiene en puestos de play-in, su ventaja sobre los 3 clubes que aparecen debajo ya es solo de una unidad.
Alán Medina burló a Ramos y dio la ventaja a los universitarios, pero el campeón mundial en el 2010 venció al Navas desde los once metros y dejó el 1-1 en su estadio.
Antes de la media hora Navas dejó un balón suelto en el área y puso en riesgo a los Pumas, que fueron salvados sobre la línea por el despeje del defensor español Rubén Duarte.
Los Pumas sorprendieron a Monterrey en el minuto 43, cuando Medina llegó al área, se deshizo de Ramos filtrando el balón entre sus piernas y encajó el esférico en la meta con un remate al ángulo.
En el noveno minuto añadido al primer tiempo el mismo Ramos dejó todo igual al cambiar por gol un penalti.
Monterrey terminó con 27 puntos, 4 menos que el líder Toluca que goleó 4-0 al Querétaro.
El siguiente rival de Rayados es FC Juárez, que visitará el Estadio BBVA, mientras que Pumas recibirá a San Luis en el Olímpico Universitario en la jornada 14 de las 17 que tiene la temporada regular del torneo mexicano.
