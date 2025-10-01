Efraín Juárez dos juegos a la congeladora por mentarle la madre a los árbitros vs. América

Efraín Juárez no la libró y tendrá que estar en las tribunas en los juegos contra Chivas y Monterrey, como resultado de la expulsión que sufrió el técnico de los Pumas de la UNAM en el duelo contra el América por haber insultado a los árbitros que al final terminó afectando a su escuadra.

Sin duda un duro golpe para los intereses felinos que no pasan por su mejor momento y donde la baja de su entrenador por cuestiones disciplinarias solo han venido a enraizar el ambiente en el cuadro felino, pues su directiva reaccionó en forma enérgica por la falta de sensibilidad y carácter de su estratega para conducir al grupo de jugadores y predicar con el ejemplo de mantener el orden y disciplina en la cancha.

De acuerdo al reporte del árbitro César Ramos del pasado sábado, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol decidió sancionar a Juárez por estas razones: “Causal 9: Emplear , insultante o humillante (expulsión). Partidos de suspensión: 2″ mencionó el informe. Vale la pena mencionar que de acuerdo con la bitácora de César Arturo Ramos, el mister mexicano enunció “Que Chinguen a su Madre Todos” y ese fue el motivo por el cual la suspensión escaló a un partido extra del que solo la roja le hubiera costado.

En este mismo sentido, Efraín se convierte en el cuarto miembro de Pumas que no estará en un partido del Apertura 2025, debido a tener que cumplir con alguna suspensión (Duarte, Ruvalcaba y Caicedo); quien tomará su lugar, será Luis Pérez, auxiliar del mandamás.

Debido al último cartón rojo, Juárez acumula la enésima expulsión desde que se hizo cargo de la dirección técnica del cuadro del Pedregal y en donde la primera fue contra Cruz Azul (Jornada 14 del Clausura 2025); la segunda frente a Monterrey (Play-In del Clausura 2025) y esta última ante el América.

Multa y fuerte reprimenda a Efraín Juárez

El exceso de adrenalina que tuvo Efraín Juárez el pasado sábado contra América no solo le salió caro en la cuestión económica, pues además de los dos partidos de suspensión se hizo acreedor a una fuerte multa de la Federación Mexicana de Fútbol.

Pero el tema no solo quedó ahí, pues ahí la directiva felina a través del director deportivo, el doctor Miguel Mejía Barón reprendió muy fuerte al estratega y lo hizo ver la necesidad de mantener a un director técnico que esté ecuánime en la cuestión mental y que sepa sacar provecho de sus jugadores y no dar este tipo de espectáculos como en el duelo contra las Águilas.

Lo cierto es que Juárez quedó apercibido que algún otro tipo de incidente de esta magnitud se hará acreedor a una decisión más fuerte de la dirigencia felina que podría derivar hasta en el cese de su cargo.

