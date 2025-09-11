Aaron Ramsey queda sorprendido con el nivel de la Liga MX

Aaron Ramsey fue uno de los grandes fichajes de la Liga MX esta temporada y, en tan solo dos meses, el jugador galés ha quedado impresionado con el nivel del fútbol mexicano.

Ramsey suma pocos minutos con los Pumas UNAM, pero ya convirtió su primer gol en el balompié mexicano.

“He quedado realmente impresionado con la calidad de esta liga. Muy buenos equipos, muy buenos jugadores, y lo que he vivido hasta ahora y lo que he visto en los partidos es que aquí hay mucho nivel. Así que la diferencia con Europa no es grande para nada”, dijo Ramsey en declaraciones a ESPN.

La estrella de los Pumas destacó que cualquier equipo tiene la posibilidad de salir campeón, lo que lo hace una liga muy dura.

“Creo que todos los equipos tienen sus cualidades e ideas. Es una liga muy dura y va a costar mucho tratar de ser campeones en ella”, destacó el nuevo fichaje de los felinos.

Aaron Ramsey admitió tener poco conocimiento antes de llegar a México

Aaron Ramsey no mintió y reveló que tenía poco conocimiento de la Liga MX antes de venir con Pumas.

El galés comentó que se puso en contacto para tener más información y ahora ha confirmado que hay bastantes buenos jugadores.

“No voy a mentir, no sabía mucho de la liga antes de venir. Hablé con algunas personas y todas me hablaron de la calidad que había aquí. Y luego, al vivirlo y ver algunos partidos, no me sorprendió porque coincidía con lo que me dijeron. Hay mucho nivel, muy buenos jugadores y equipos”, enfatizó el mediocampista auriazul.

Pumas regresa a la acción después de la fecha FIFA contra Mazatlán este sábado en el Estadio El Encanto.

Durante el comienzo de la temporada, el equipo luce récord de 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas en cinco partidos disputados, ubicados en el puesto 10 del Torneo Apertura.

