Bayern Múnich se corona en la Bundesliga: Remontada relámpago y dominio absoluto en Alemania

El Bayern Múnich campeón de la Bundesliga 2026 ya es una realidad, luego de dar una exhibición de poder ofensivo y jerarquía en el Allianz Arena. El conjunto bávaro remontó con autoridad al Stuttgart (4-2) en un partido que confirmó su hegemonía total en Alemania y que terminó por consolidar un título ganado de principio a fin.

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Remontada del Bayern Múnich: dos goles en 1 minuto y 33 segundos

Ni el gol inicial del Stuttgart ni las rotaciones alteraron el plan del Bayern Múnich, que reaccionó con contundencia tras el 0-1 de Führich al minuto 21.

El equipo bávaro respondió con una ráfaga letal:

Empate al 31’ con Raphael Guerreiro

Remontada al 32’ con Nico Jackson tras asistencia de Luis Díaz

En apenas 1 minuto y 33 segundos, el Bayern cambió por completo el rumbo del partido.

Dominio total: Bayern Múnich firma una Bundesliga histórica

El título no fue casualidad. El Bayern Múnich dominó la Bundesliga desde la jornada 1 hasta el cierre, con números que reflejan su superioridad:

Campeón con varias jornadas de anticipación

Solo una derrota en 30 partidos

Apenas 11 puntos cedidos en toda la temporada

La derrota del Borussia Dortmund aceleró la consagración, desatando la celebración en un Allianz Arena completamente lleno.

𝑴𝒆𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓. Mehr als verdient. Was für ein Team. 🔥 pic.twitter.com/8Oj8fNMFBt — FC Bayern München (@FCBayern) April 19, 2026

Harry Kane lidera la goleada y rompe récords goleadores

En la segunda mitad, el ingreso de Harry Kane fue determinante. El delantero inglés marcó el 4-1 y alcanzó cifras impresionantes:

51 goles en la temporada

136 goles en 139 partidos con Bayern

Estos números consolidan a Harry Kane como figura clave del campeonato.

Un Bayern Múnich sin techo: también va por Champions y Copa

Lejos de conformarse con la Bundesliga 2026, el Bayern mantiene vivos otros objetivos:

Semifinal de Copa de Alemania ante Bayer Leverkusen

Semifinal de Champions League frente al PSG

Por si fuera poco, el equipo bávaro apunta al triplete, ya que siguen vivos en la UEFA Champions League, luego de eliminar al Real Madrid hace unos días en los cuartos de final.

Un cierre sin discusión: Stuttgart maquilló el resultado

Aunque el Bayern dominó completamente, el Stuttgart logró descontar al minuto 89 con un gol de Chema Andrés para el 4-2 final. Sin embargo, el resultado nunca estuvo en duda tras la avalancha ofensiva del campeón.

El Bayern Múnich campeón reafirma su dominio histórico con su título número 35, consolidándose como una potencia indiscutible no solo de Alemania, sino del fútbol europeo.

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🏆🏆🏆🏆🏆 — FC Bayern München (@FCBayern) April 19, 2026

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