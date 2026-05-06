PSG elimina al Bayern de Múnich y va por el bicampeonato de Champions: enfrentará al Arsenal en la final

Paris Saint-Germain está de regreso en la gran cita continental. El conjunto dirigido por Luis Enrique selló su clasificación a la Final de la UEFA Champions League 2025-2026 tras empatar 1-1 frente al Bayern de Múnich en el Allianz Arena y avanzar con marcador global de 6-5.

El vigente campeón europeo ahora buscará el bicampeonato el próximo 30 de mayo en la Puskas Arena de Budapest, donde enfrentará al Arsenal, club inglés que intentará conquistar su primera “Orejona”.

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PSG resistió en Múnich y confirmó su pase a la Final de Champions

Luego del espectacular 5-4 conseguido en la ida en el Parque de los Príncipes, el duelo de vuelta tuvo un desarrollo completamente diferente. El PSG apostó por un partido más equilibrado, con orden defensivo y control del ritmo, dejando atrás el intercambio ofensivo que marcó la eliminatoria inicial.

El cuadro parisino golpeó muy temprano gracias a Ousmane Dembélé, quien abrió el marcador apenas a los dos minutos y 20 segundos. La jugada nació desde la velocidad de Khvicha Kvaratskhelia, quien encontró espacios y asistió al atacante francés tras una combinación con Fabián Ruiz.

PICKING UP RIGHT WHERE WE LEFT OFF 😤🔥



Ousmane Dembélé fires PSG in to the lead after just 2 minutes and 20 seconds 💥 pic.twitter.com/orFfaDK5ZM — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 6, 2026

Con ese tanto, el campeón defensor amplió su ventaja en la serie y obligó al Bayern de Múnich a remar contracorriente durante prácticamente todo el encuentro.

Bayern de Múnich reaccionó tarde y quedó eliminado en casa

El equipo de Vincent Kompany intentó responder con presión alta y ataques constantes, pero se encontró con una versión mucho más sólida del Paris Saint-Germain, especialmente en defensa.

Aunque nombres como Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise y Luis Díaz buscaron generar peligro, el conjunto alemán tuvo dificultades para romper el bloque parisino. Las aproximaciones más claras llegaron en acciones aisladas, mientras el PSG controlaba los espacios y reducía las opciones del rival.

La polémica también apareció en el Allianz Arena tras dos acciones por mano dentro del área que reclamó el cuadro bávaro. Sin embargo, ni el árbitro Joao Pinheiro ni el VAR señalaron penal.

Cuando el partido parecía definido, Harry Kane consiguió el empate 1-1 al minuto 90+4’, pero el gol llegó demasiado tarde para evitar la eliminación del Bayern.

Harry Kane scores his 14th goal in 13 #UCL games this season but it is not enough for Bayern Munich 💔 pic.twitter.com/680Mvz3JUH — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 6, 2026

Luis Enrique consolida a un PSG más completo

Más allá de su poder ofensivo, el equipo de Luis Enrique dejó claro que también sabe competir desde la disciplina táctica y el control defensivo. En una cancha tan exigente como el Allianz Arena, el PSG mostró madurez para manejar la ventaja y limitar a uno de los ataques más peligrosos de Europa.

La movilidad de sus futbolistas, la precisión en salida y el desequilibrio de jugadores como Kvaratskhelia y Dembélé volvieron a marcar diferencia, pero ahora acompañados por una estructura defensiva mucho más firme.

El conjunto parisino disputará así su tercera Final de Champions League, con el objetivo de mantenerse como la gran potencia europea del momento.

PSG vs Arsenal: así se jugará la final de la Champions League

La Final de la UEFA Champions League 2025-2026 enfrentará al Paris Saint-Germain y al Arsenal el próximo 30 de mayo en la Puskas Arena de Budapest.

El club francés intentará conquistar su segundo título consecutivo, mientras que los Gunners buscarán levantar por primera vez el trofeo más importante del futbol europeo a nivel de clubes.

Con dos estilos ofensivos y planteles repletos de figuras, el duelo promete convertirse en uno de los partidos más esperados de la temporada.

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