El PSG se queda con la ida 5-4 frente al Bayern en el partido más “intenso” del año

Nueve goles, cambios constantes en el marcador y un ritmo que no dio tregua marcaron el enfrentamiento entre el París Saint-Germain y el Bayern Múnich, que terminó con victoria 5-4 para el conjunto francés en el Parque de los Príncipes. El resultado deja abierta la eliminatoria de semifinales de la UEFA Champions League, con todo por definirse en la vuelta en territorio alemán.

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El equipo parisino logró imponerse pese a ceder por momentos el control del juego. La propuesta ofensiva del Bayern generó múltiples ocasiones, pero la efectividad del PSG terminó inclinando la balanza en un duelo que mantuvo incertidumbre hasta el final.

La diferencia mínima no oculta lo ocurrido en el campo. El conjunto local llegó a tener una ventaja de tres goles, pero permitió la reacción alemana, lo que mantiene en suspenso la clasificación a la final.

Un intercambio constante que desbordó las defensas

El encuentro comenzó con un golpe temprano del Bayern. Harry Kane abrió el marcador desde el punto penal en el minuto 17, tras una falta de William Pacho sobre Luis Díaz en una jugada generada por Michael Olise.

HARRY KANE IS INEVITABLE 😤💥 pic.twitter.com/SXX1iNH5aU — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 28, 2026

La respuesta del PSG no tardó. Khvicha Kvaratskhelia igualó el partido con una acción individual que dejó sin opciones a la defensa rival. A partir de ese momento, el desarrollo se convirtió en un intercambio continuo de ataques.

IT HAD TO BE HIM! 😤



Khvicha Kvaratskhelia dances past his defender and fires home the equalizer for PSG 💥 pic.twitter.com/GLILzypgEs — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 28, 2026

Joao Neves adelantó al conjunto francés con un remate de cabeza tras un córner, pero nuevamente el Bayern encontró la igualdad gracias a otra jugada generada por Olise que evidenció fragilidades defensivas en el equipo local.

Antes del descanso, una mano de Alphonso Davies fue sancionada tras revisión del VAR, lo que permitió a Ousmane Dembélé convertir desde el penal y colocar el 3-2.

Ventaja ampliada y reacción final del Bayern

En la segunda mitad, el PSG logró ampliar la diferencia. Kvaratskhelia volvió a aparecer para marcar el cuarto gol tras una combinación ofensiva, y poco después Dembélé anotó el quinto, aprovechando un momento de desajuste en la defensa alemana.

TWO GOALS IN THREE MINUTES 🤯



Khvicha Kvaratskhelia and Ousmane Dembélé BOTH double their tallies in the game ⚡ pic.twitter.com/k5ip2FuIdn — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 28, 2026

El marcador parecía definido, pero el Bayern reaccionó. Dayot Upamecano descontó tras un balón detenido ejecutado por Joshua Kimmich, y Luis Díaz marcó el cuarto con una acción individual que volvió a ajustar el resultado.

THE TOUCH. THE FINISH. 🫠



Luis Díaz brings Bayern Munich back to within one goal with a special strike 🔥 pic.twitter.com/rs5BlKrgc5 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 28, 2026

En los minutos finales, ambos equipos mantuvieron la intensidad. El PSG tuvo una ocasión clara con un disparo al larguero de Mayulu, mientras que el Bayern estuvo cerca del empate con un cabezazo de Kimmich que fue despejado sobre la línea por Pacho.

El técnico del PSG, Luis Enrique, destacó el nivel del encuentro. “Nunca había visto un partido con esta intensidad y estas ganas de ganar. Los aficionados de los dos equipos tienen que estar contentos por este espectáculo”, afirmó. También reconoció la dificultad del compromiso: “Ha sido un partido muy difícil y la vuelta lo será también”.

Luis Enrique and Vincent Kompany share a laugh over the insane match their teams just played 😅 pic.twitter.com/HSEr75vFQp — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 28, 2026

La eliminatoria se decidirá la próxima semana en el Allianz Arena, donde ambos equipos buscarán el pase a la final tras uno de los partidos más exigentes de la temporada.

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