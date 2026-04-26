Elche acaba con la buena racha del Real Oviedo, de Grupo Pachuca, y los hunde en la zona de descenso

El Real Oviedo sufrió un duro golpe en su lucha por la permanencia en LaLiga al caer 1-2 ante el Elche CF en el Carlos Tartiere, un resultado que lo deja como colista y con pie y medio en el descenso.

Luego de una buena racha de tres juegos sin derrota, el equipo asturiano volvió a mostrar una preocupante fragilidad, especialmente en el arranque del partido, donde encajó dos goles en apenas 16 minutos que condicionaron todo el encuentro.

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Primero fue Bigas, con un potente disparo desde fuera del área al minuto 6, y luego Gonzalo Villar, tras un error en la salida del balón, quienes dejaron al Oviedo contra las cuerdas desde muy temprano.

Un primer tiempo que condenó al Real Oviedo

El conjunto dirigido por el exentrenador de los Tuzos de Pachuca Guillermo Almada firmó una primera mitad muy por debajo del nivel exigido en un partido clave por la permanencia.

Sin ideas, superado en intensidad y sin capacidad de reacción, el Real Oviedo apenas pudo competir ante un Elche que dominó con claridad y estuvo cerca incluso de ampliar la ventaja antes del descanso.

El uruguayo Fede Viñas, recordado en México por su paso or América y León, fue de los pocos rescatables en ataque, intentando generar peligro en un equipo que se mostró desconectado.

Reacción insuficiente en el segundo tiempo

En la segunda mitad, el Real Oviedo mejoró con los cambios y logró adelantar líneas, acercándose con mayor frecuencia al área rival.

El ingreso de jugadores como Ilyas Chaira dio algo de dinamismo, y fue el propio Chaira quien marcó el 1-2 a falta de 15 minutos, devolviendo algo de esperanza a la afición.

Sin embargo, la reacción llegó tarde y no fue suficiente para evitar una derrota que puede resultar decisiva en la temporada.

Guillermo Almada admite el golpe: “Regalamos 45 minutos”

Tras el partido, el técnico del Real Oviedo, Guillermo Almada, fue claro al analizar el rendimiento de su equipo.

“Desde mi punto de vista, nos golpearon muchísimo los dos goles tan al inicio del Elche. El golpe anímico más importante es recibir un gol pronto y nos pasó dos veces. Jugamos muy mal en el primer tiempo, después mejoramos”, dijo en conferencia de prensa al final del partido.

El entrenador también dejó un mensaje de resistencia en medio de la crisis: “El camino para salvarnos es ganar los cinco partidos que nos quedan. Vamos a seguir peleando, conozco a los jugadores y van a luchar hasta lo que no tengan”, acotó.

El descenso, cada vez más cerca para el Real Oviedo

Con esta derrota, el Real Oviedo queda a siete puntos de la salvación, una distancia que, a falta de cinco jornadas, complica seriamente sus aspiraciones de mantenerse en LaLiga.

El margen de error se ha reducido al mínimo y el Real Oviedo está obligado a reaccionar de inmediato si quiere evitar un descenso que hoy parece cada vez más inevitable.

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