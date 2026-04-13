Fede Viñas marca doblete y hace soñar al Real Oviedo con la salvación

Federico Viñas comandó la contundente victoria del Real Oviedo por 0-3 sobre el Celta de Vigo, resultado que agrava la crisis celeste en LaLiga y fortalece el sueño de permanencia del conjunto asturiano.

Apenas unos días después de la dura caída en la Liga Europa, el Celta volvió a tropezar, esta vez superado por un rival que encontró en el delantero uruguayo a su jugador más determinante.

El atacante Federico Viñas, exjugador de América y León de la Liga MX fue el gran protagonista del partido, liderando el ataque del Real Oviedo con una actuación decisiva. Su presencia ofensiva fue constante y clave para aprovechar los errores defensivos del rival.

El conjunto visitante apostó por un planteamiento ordenado y efectivo, en el que el uruguayo marcó la diferencia en los momentos importantes, consolidándose como el referente ofensivo en este tramo decisivo del campeonato.

Un Celta sin reacción ni claridad

El Celta de Vigo intentó adueñarse del balón, pero su dominio fue estéril. La falta de profundidad y precisión en el último tercio impidió que pudiera competir realmente en el marcador.

La ocasión más clara llegó temprano, cuando Andrés Antañón y Fer López exigieron al portero Aarón Escandell, quien respondió con una doble intervención clave para mantener la ventaja del Oviedo.

Mientras tanto, la defensa del Celta volvió a mostrar fragilidad, algo que fue aprovechado por el Real Oviedo para encaminar el triunfo.

Errores defensivos que marcaron el partido

El encuentro se rompió rápidamente tras un error en la salida del Celta de Vigo, que derivó en el primer gol del partido, apenas al minuto 4. Antes del descanso, al 45′, el Oviedo volvió a golpear a través de Fede Viñas, dejando al equipo local sin capacidad de respuesta.

Fede Viñas, el mejor delantero del Real Oviedo de los últimos 30 años



Jugador de equipo top de primera, jugador de muchos millonespic.twitter.com/BV76hlF3uW — Globo (@globodblue) April 12, 2026

Con el paso de los minutos, el equipo local no logró recomponerse, y terminó cediendo definitivamente ante la eficacia rival en lo que fue el doblete de Viñas, quien sentenció el 0-3 final.

Doblete de Federico Viñas y llega a 9 goles en la Liga Española 🇪🇸



Tiene 1 menos que Sørloth, 2 menos que Vinicius y Raphinha 🔝 pic.twitter.com/NBJZ6KfsSt — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) April 12, 2026

Viñas impulsa el sueño de permanencia

El rendimiento de Federico Viñas llega en el momento más importante de la temporada. Su impacto ofensivo ha sido determinante para que el Real Oviedo sume su segunda victoria consecutiva y se mantenga con vida en la lucha por permanecer en LaLiga.

El delantero uruguayo se consolida como uno de los jugadores más influyentes del equipo en este cierre de campaña, liderando con goles y presencia en el área.

Celta, en crisis tras otra derrota contundente

Por su parte, el Celta de Vigo encadena otro golpe anímico tras la reciente goleada sufrida en Europa. El equipo no solo perdió la oportunidad de escalar posiciones, sino que también dejó dudas en su funcionamiento colectivo.

Con un cierre de temporada cada vez más exigente, los celestes están obligados a reaccionar, mientras el Real Oviedo, de la mano de Federico Viñas, se aferra a la permanencia en LaLiga.

𝐴𝑙𝑒𝑔𝑟í𝑎, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎, 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎. 𝑃𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑞𝑢í 𝑠𝑒 𝑣𝑎 𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑎𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑢́𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜. ¡𝐻𝑎𝑦 𝑣𝑖𝑑𝑎! 𝐶𝑙𝑎𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠í#CeltaRealOviedo#VamosOviedo 🔵⚪#DíadePartido pic.twitter.com/72h40ZhMhE — Real Oviedo (@RealOviedo) April 12, 2026

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