Barcelona vuelve a mandar en LaLiga y hunde al Real Oviedo en el fondo de la tabla

El FC Barcelona supo esperar su momento y terminó imponiendo su jerarquía este domingo ante el Real Oviedo, colista del campeonato, al que derrotó 3-0 en el Camp Nou para recuperar el liderato de LaLiga, con un punto de ventaja sobre el Real Madrid.

Los goles de Dani Olmo, Raphael Dias “Raphinha” y Lamine Yamal en la segunda mitad reflejaron en el marcador un partido mucho más complejo de lo que sugiere el resultado final.

Un primer tiempo incómodo para el Barça de Hansi Flick

Pese al triunfo, el encuentro fue incómodo durante largos tramos para el equipo dirigido por Hansi Flick, que se encontró con un Real Oviedo intenso, ordenado y combativo, especialmente en la primera mitad.

El conjunto asturiano, revitalizado desde la llegada del técnico uruguayo Guillermo Almada, logró imponer su ritmo antes del descanso, cerrando espacios y dificultando la circulación azulgrana. El Barça, impreciso y frustrado por la dureza de los contactos, tardó más de 15 minutos en generar peligro real.

El Oviedo perdonó y el Barça no falló

El Real Oviedo tuvo sus opciones al contraataque, pero careció de contundencia. Con balón, apostó por envíos directos buscando la corpulencia de Viñas y la velocidad de Ilyas y Hassan por las bandas, generando inquietud en la zaga local.

Ilyas probó fortuna desde fuera del área y Hassan exigió al guardameta en una acción individual, mientras que el Barça apenas inquietó a Escandell, salvo por una volea de Raphinha en el descuento del primer tiempo.

Lamine Yamal y Dani Olmo cambian el partido

Todo cambió tras el descanso. No fue tanto un ajuste táctico como el hambre competitiva de Lamine Yamal y la calidad de Dani Olmo lo que inclinó definitivamente el partido.

En el minuto 52, la presión del joven extremo forzó el error de David Carmo, y el balón quedó servido para Dani Olmo, que definió con precisión junto al poste para el 1-0. Apenas cinco minutos después, otro fallo defensivo fue castigado.

Raphinha sentencia y el Barça golpea sin piedad

Presionado por Raphinha, David Costas erró en la salida y el brasileño interceptó el pase para definir con un remate picado y firmar el 2-0 en el minuto 57, un golpe del que el Oviedo ya no logró recuperarse.

Con la ventaja en el marcador y pensando en el decisivo compromiso europeo del miércoles ante el Copenhague, Flick movió el banquillo y dosificó esfuerzos, dando entrada a Balde y Fermín López.

Una obra de arte de Lamine Yamal para cerrar la goleada

El 3-0 definitivo llegó tras un centro bombeado de Dani Olmo, que Lamine Yamal transformó con un espectacular remate acrobático de zurda, medio cayendo, desatando la ovación del Camp Nou y cerrando una noche redonda para el joven talento.

El Barça administra la ventaja y sigue en lo más alto

Con el partido decidido, el Barcelona manejó la renta sin sobresaltos mientras la lluvia arreciaba y las gradas comenzaban a vaciarse. El pitido final confirmó tres puntos clave para los azulgranas, que continúan líderes de LaLiga EA Sports.

El Real Oviedo, por su parte, volvió a marcharse sin premio tras competir con valentía, pero sigue anclado en la parte baja de la clasificación.

