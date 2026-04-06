Fede Viñas marca gol del triunfo y manda mensaje: “Quiero estar en el Mundial”

El uruguayo Fede Viñas, exjugador de América y León de la Liga MX, atraviesa un gran momento con el Real Oviedo y no esconde su ambición: llegar al Mundial 2026. Tras marcar el gol del triunfo ante el Sevilla, dirigido por otro conocido del fútbol azteca: Matías Almeyda, el atacante dejó claro que su objetivo está más vivo que nunca.

Fede Viñas y su sueño mundialista con Uruguay

El delantero del Real Oviedo reconoció que aún no tiene asegurado su lugar en la convocatoria de Uruguay, por lo que mantiene el enfoque total en su rendimiento en LaLiga.

“Puesto asegurado en la lista definitiva no lo tengo. Si lo hago bien en el Oviedo, luego dependerá de Bielsa”, explicó Fede Viñas, dejando en manos de Marcelo Bielsa su posible presencia en la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Rendimiento en alza: Viñas responde con goles

Tras un inicio complicado por lesión, Fede Viñas ha logrado recuperar su mejor versión y ya suma 7 goles en la temporada, seis de ellos en este 2026.

“Me costó arrancar en goles porque mi llegada al fútbol español estuvo condicionada por la lesión y tampoco me encontré bien. Pude aportar haciendo otras cosas, pero no con goles. Ahora sí y estoy muy contento, quiero más”, afirmó el atacante.

Su rendimiento lo coloca entre los delanteros más efectivos del año en LaLiga, solo por detrás de nombres como Vedat Muriqi, Ante Budimir, Mikel Oyarzabal, Carlos Espí y Lucas Boyé.

Otro gol de Federico Viñas en España. Esta vez para el 1-0 del Real Oviedo frente al Sevilla.



Es el séptimo festejo suyo en la liga española.



El uruguayo metió un tercio (33,3%) de los goles que lleva actualmente el equipo (21) en el torneo. pic.twitter.com/2aG1VNfSPR — Diego Domínguez (@Digadoma) April 5, 2026

Pieza clave en la lucha por la salvación del Real Oviedo

El impacto de Fede Viñas ha sido determinante en el objetivo del Real Oviedo, que pelea por mantenerse en la máxima categoría del fútbol español.

El triunfo ante el Sevilla mantiene con vida al equipo, que aún busca salir de la zona baja de la tabla.

“Sabíamos que teníamos que ganar y lo hicimos. Depende de nosotros el cómo afrontar estos partidos que quedan. Va a ser difícil, eso seguro”, concluyó el delantero.

Confianza en sus compañeros y en la selección de Uruguay

En la última convocatoria de Uruguay, Fede Viñas compartió vestidor con su compañero Nico Fonseca, a quien ve listo para competir al máximo nivel.

Aunque Fonseca no tuvo minutos, el delantero destacó su preparación para responder cuando tenga oportunidad con la selección.

Próximo reto del Real Oviedo en LaLiga

El Real Oviedo volverá a la actividad esta semana para preparar su siguiente compromiso ante el Celta de Vigo en Balaídos, un duelo clave en su lucha por la permanencia.

Con solo una victoria como visitante en la temporada, el equipo necesita sumar puntos fuera de casa para mantener vivas sus aspiraciones.

El momento de Fede Viñas ilusiona a su club y a su selección, mientras el delantero sigue enfocado en cumplir su gran objetivo: jugar el Mundial 2026.

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