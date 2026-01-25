Guillermo Almada se rinde ante Lamine Yamal: “Es de otra galaxia”

El técnico del Real Oviedo, Guillermo Almada, no ocultó su admiración por Lamine Yamal después de la derrota de su equipo ante el Barcelona por 3-0 en LaLiga. El delantero azulgrana, autor de un gol acrobático que selló el triunfo, fue elogiado por el entrenador uruguayo, que reconoció el impacto del joven talento en los momentos decisivos del partido disputado en el Spotify Camp Nou.

“Es un jugador de otra galaxia por las resoluciones que toma en los momentos clave”, afirmó Almada en la sala de prensa del Auditori 1899, destacando la madurez competitiva de Yamal pese a su corta edad. Para el preparador, el extremo del Barça es “una figura determinante en momentos de definición”, capaz de cambiar un encuentro con una sola acción.

El análisis de una derrota dolorosa

Almada explicó que el resultado estuvo marcado por “los errores puntuales” y “la falta de definición” de su equipo, que durante buena parte del encuentro logró incomodar al líder del campeonato. “Siento un poco de tristeza. Estábamos habiendo un buen partido, compitiendo de igual a igual y los errores nos condenaron en lugares donde no nos podíamos equivocar. La jerarquía de los jugadores que enfrentamos no te iban a perdonar”, resumió.

El Oviedo, colista destacado de la tabla, mostró un planteamiento valiente y una presión intensa durante la primera mitad. Según su entrenador, ese rendimiento y el mostrado en sus primeros partidos al frente del equipo son “el camino a seguir” para intentar salvar la categoría. “Tenemos que insistir”, recalcó, convencido de que aún hay margen para reaccionar.

Durante 45 minutos, el conjunto asturiano logró neutralizar a un Barcelona incómodo, sin profundidad y con escasas llegadas claras. Ilyas y Hassan probaron al arco desde fuera del área, mientras que Balogun y Ansu Fati desperdiciaron opciones que pudieron cambiar el desarrollo del encuentro. En el otro arco, el primer remate peligroso llegó recién en el descuento, con una volea de Raphinha.

Todo cambió tras el descanso. En el minuto 52, la presión de Lamine Yamal provocó el error de David Carmo que Dani Olmo convirtió en el 1-0. Cinco minutos después, otra pérdida defensiva permitió a Raphinha firmar el segundo. El golpe fue decisivo.

El tercero llegó con la firma del propio Yamal, que culminó una jugada aérea con un remate acrobático que levantó al estadio. Ahí, el partido quedó sentenciado.

Un elogio que resume la noche

Almada insistió en que su equipo no puede permitirse concesiones ante rivales de este nivel. “Tuvimos solidez. Lamentablemente cometimos errores individuales en zonas de peligro y ellos no perdonaron”, explicó, antes de mirar hacia adelante. “Hay que pelear hasta el final”.

