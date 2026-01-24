Inter Miami jugará en Puerto Rico contra equipo de Ecuador

El fenómeno global que rodea al Inter Miami y a su capitán, Lionel Messi, se prepara para desembarcar en el Caribe. El club estadounidense, que llega con el prestigioso cartel de ser el vigente campeón de la MLS 2025, confirmó oficialmente que visitará Puerto Rico el próximo 13 de febrero. Este compromiso forma parte de una ambiciosa gira de pretemporada que el equipo rosa realizará por diversos países de América Latina, marcando el regreso de las “Garzas” a la actividad internacional tras su reciente coronación.

El rival para este histórico encuentro será el Independiente del Valle, conjunto ecuatoriano que también vive un presente glorioso tras haberse alzado con el título de la Copa Ecuador en 2025. El escenario elegido para el choque de campeones es el Estadio Juan Ramón Loubriel, ubicado en Bayamón, ciudad colindante a la capital, San Juan. La noticia ha generado una expectación sin precedentes en la isla, ya que representa la primera oportunidad para que la afición puertorriqueña vea en acción a Messi y sus compañeros en un partido oficial del club.

“Estamos emocionados de ver a nuestra afición en Puerto Rico y de jugar ante el Independiente del Valle para prepararnos para nuestra temporada”, expresó Guillermo Hoyos, director deportivo del Inter Miami, mediante un comunicado difundido en el portal web de la institución. La llegada del astro argentino salda una deuda histórica con el público boricua; en el año 2011, se anunció un amistoso de Messi frente a los extintos Puerto Rico Islanders, pero aquel evento nunca llegó a materializarse, dejando a los fanáticos con una larga espera que terminará el próximo mes.

La ruta del campeón: una gira por el cono sur

El partido en Puerto Rico no será un evento aislado, sino el cierre con broche de oro de una gira que pone a prueba la resistencia del plantel dirigido por Javier Mascherano. El viaje comienza este sábado en la capital peruana de Lima, donde el Inter Miami se mide ante el Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Este enfrentamiento marca la primera aparición del equipo desde que levantaron el trofeo de la MLS tras vencer a Vancouver en la gran final de 2025.

Tras su paso por suelo inca, la logística del equipo los llevará a Colombia. El 31 de enero, el Inter Miami se presentará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín para chocar contra el Atlético Nacional. Una semana más tarde, el 7 de febrero, el itinerario marca una parada en Guayaquil, Ecuador, donde enfrentarán al Barcelona de Guayaquil en el imponente Estadio Monumental Banco Pichincha.

Seis días después de su paso por Ecuador, Messi y el Inter Miami viajarán a Puerto Rico para disputar su cuarto y último encuentro de preparación de cara a la temporada 2026. Esta serie de partidos amistosos no solo sirve para ajustar piezas tácticas, sino para consolidar la marca del club en mercados estratégicos de la región, llevando el espectáculo de la MLS a estadios emblemáticos de Sudamérica y el Caribe.

