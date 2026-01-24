Guillermo Almada planea “quitarle el balón” al FC Barcelona en el Camp Nou

El técnico del Real Oviedo, el uruguayo Guillermo Almada, ha asegurado antes de visitar este domingo al Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou que para ganar a los ‘culés’ deberán hacer “un partido perfecto”, en referencia al citado encuentro de la primera división española de fútbol.

“Si ante el Barcelona cometemos las mismas distracciones que cometimos ante Osasuna lo pagaremos carísimo. También sé que es uno de los partidos más disfrutables de la temporada y estamos orgullosos de ser parte de esa fiesta del fútbol“, ha explicado el preparador uruguayo en la sala de prensa del Carlos Tartiere, donde los azules completarán su último entrenamiento antes de volar a Barcelona.

Preguntado por qué partido va a plantear el Oviedo en el Camp Nou, Almada ha dicho que el objetivo es “quitar el balón al Barça y ser un equipo corto en fase defensiva”, añadiendo que es un “optimista por naturaleza” y que deberán estar preparados para “todas las dificultades que nos presente el partido”.

“Sólo lleva un entrenamiento y estará para el partido ante el Girona, seguramente. Para este domingo no. Es un jugador de banda, con buen uno contra uno y muchísimo futuro. Nos va a aportar en un lugar en el que teníamos pocos jugadores”, ha apuntado el técnico uruguayo sobre el argentino Thiago Fernández, último fichaje de invierno de los azules.

Por último, el nombre de Santi Cazorla saltó a la palestra y el preparador del Real Oviedo ha explicado que la poca participación del capitán y símbolo azul desde su llegada al banquillo (solo diez minutos en cuatro partidos) se debe a que “hay un jugador que es Alberto Reina y que viéndole diariamente creemos que está mejor que Cazorla”.

Almada ha anunciado además que Oier Luengo saldrá cedido y que por ello no viajará a Barcelona, algo que sí hará un Josip Brekalo que también está en la rampa de salida y que se quedó fuera de la convocatoria para el partido de la semana pasada ante Osasuna.

