Un directivo de fútbol y un político de Alemania piden boicotear el Mundial 2026

El presidente del Club St. Pauli de la Bundesliga, Oke Göttlich, uno de los diez vicepresidentes de la Federación Alemana, así como Jürgen Hardt, de la Unión Demócrata Cristiana y cercano al canciller Friedrich Merz, solicitaron boicotear el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá

La enérgica petición de ambos dirigentes y figuras públicas en Alemania, se deben a las acciones que ha emprendido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al insistir en su intención de anexar Groenlandia a Estados Unidos

La idea, presentada como una cuestión de “seguridad nacional”, ha encendido las alarmas en Europa y provocado la indignación de Dinamarca, la Unión Europea y la OTAN y generado toda clase de reacciones a nivel mundial, pero sobre todo en Alemania donde se han planteado la necesidad de no presentar al ‘Die Mannschaft en la justa mundialista.

La iniciativa ha empezado a generar resquemor a cinco meses del inicio del Mundial 2026, sobre todo porque en el entorno de la FIFA estas inquietudes se plantean como un frente inesperado cuando las propuestas del dirigente de fútbol germano y del político alemán amenazan con poner en jaque la cita más grande de la historia del balompié universal donde se prevé que participen por primera ocasión 48 selecciones para jugar en tres países sede como Estados Unidos, México y Canadá.

El dirigente de la Bundesliga

La primera reacción provino de Oke Göttlich presidente del club de la Bundesliga St. Pauli y uno de los diez vicepresidentes de la federación alemana, que dijo al periódico Hamburger Morgenpost en una entrevista el viernes que “ha llegado el momento” de “considerar y discutir esto seriamente”.

Göttlich, quien ha llamado a la defensa de los valores, probablemente enfrentará resistencia a los llamados a un boicot por parte del presidente de la federación, Bernd Neuendorf, y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Qatar fue demasiado político para todos y ¿ahora somos completamente apolíticos? Eso es algo que realmente, realmente, realmente me molesta”, dijo Göttlich sobre la oposición de la federación alemana al anterior anfitrión de la Copa del Mundo.

A su vez Göttlich añadió: “Como organizaciones y sociedad, estamos olvidando cómo establecer tabúes y límites, y cómo defender valores” y también dijo: “Los tabúes son una parte esencial de nuestra postura. ¿Se cruza un tabú cuando alguien amenaza? ¿Se cruza un tabú cuando alguien ataca? ¿Cuándo la gente muere? Me gustaría saber de Donald Trump, cuándo ha alcanzado su tabú, y me gustaría saber de Bernd Neuendorf y Gianni Infantino”.

La iniciativa del político germano

Por su parte, Jürgen Hardt, miembro de la Unión Demócrata Cristiana y figura cercana al canciller Friedrich Merz expuso sobre las acciones de Trump que se podría plantear como un último recurso para frenarlo en una entrevista para el periódico Bild: “Cancelar el torneo solo se consideraría como último recurso para que el presidente Trump recapacite sobre la cuestión de Groenlandia”.

Hardt confía aún en una salida diplomática, pero no descarta la presión simbólica de un boicot. La amenaza no es menor: Alemania, tetracampeona mundial (1954, 1974, 1990 y 2014), es una de las selecciones más emblemáticas del planeta y una pieza clave para el éxito deportivo y económico del torneo. Su ausencia supondría un golpe multimillonario para la FIFA y para los Estados anfitriones.

Esta idea del boicot no es algo nuevo, sino que dentro de Alemania existe una corriente que piensa lo mismo, sobre todo figuras del fútbol alemán y el veterano técnico Claude Le Roy desde África han dejado caer mensajes similares.

De momento, todo se ha manejado en el terreno de las posibilidades, sobre todo porque de concretarse sería un terremoto para la FIFA con Gianni Infantino al frente y su respaldo generado para Trump, pues representaría una hecatombe financiera y económica para el fútbol mundial, los Estados Unidos, asi como los otros países sedes como México y Canadá.

