EE.UU. invertirá $115 millones de dólares en tecnología antidrones para blindar el Mundial

El Gobierno de Estados Unidos anunció que invertirá $115 millones de dólares en tecnología antridones para aumentar la seguridad de cara al Mundial 2026 y a los eventos de celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense, agendas que concentrarán a millones de visitantes y líderes internacionales en territorio de EE.UU..

“Esto nos ayudará a seguir asegurando la frontera y a desmantelar los cárteles, proteger nuestra infraestructura y mantener seguros a los estadounidenses durante las festividades y eventos durante el año histórico del 250º aniversario de Estados Unidos y el Mundial de la FIFA 2026″, dijo en un comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El plan fue dado a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quien subrayó que la medida busca anticiparse a amenazas emergentes vinculadas al uso indebido de drones, considerados por las autoridades como una de las nuevas fronteras de riesgo para la seguridad nacional.

La inversión se ejecutará esta misma semana y estará a cargo de una nueva oficina creada específicamente para acelerar la adquisición y despliegue de este tipo de tecnologías. En un comunicado oficial, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que el fortalecimiento del control del espacio aéreo es una prioridad para la Administración del presidente Donald Trump.

Estados Unidos será sede, junto con México y Canadá, de la Copa del Mundo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con la final programada en el MetLife Stadium, en el área metropolitana de Nueva York–Nueva Jersey.

Además, el país albergará la cumbre del G20 en Miami y múltiples actos conmemorativos de alcance nacional.

Nueva oficina para proteger el espacio aéreo

El DHS informó que la recién creada Oficina Ejecutiva del Programa para Sistemas de Aeronaves No Tripuladas y Sistemas Antidrones ya inició operaciones y supervisará inversiones estratégicas para hacer frente a tácticas cada vez más sofisticadas.

Según el Departamento, los drones han transformado industrias enteras, pero también están siendo explotados por actores maliciosos para actividades ilícitas y potenciales ataques.

Noem enfatizó que “los drones representan la nueva frontera de la superioridad aérea estadounidense” y sostuvo que, bajo el liderazgo de Trump, se abre una nueva etapa para defender tanto las fronteras como el interior del país. Desde 2018, cuando se otorgaron facultades al DHS para detectar y mitigar amenazas con drones, la agencia ha realizado más de 1,500 misiones de protección.

La estrategia se complementa con otras acciones, como la ampliación de autoridades para que agencias federales y cuerpos de seguridad estatales y locales puedan enfrentar estas amenazas, así como la entrega de 250 millones de dólares en subvenciones a los estados que albergarán partidos del Mundial.

Con este despliegue, Washington busca garantizar que los eventos de 2026 se desarrollen bajo estrictas medidas de seguridad y sin incidentes, en lo que será la Copa del Mundo más grande de la historia y una de las mayores celebraciones nacionales del país en décadas.

