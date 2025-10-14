Trump reitera amenaza de retirar urbes demócratas como sedes del Mundial por “inseguridad”

Donald Trump volvió a amenazar que presionará a la FIFA para que retire los partidos de la Copa Mundial de 2026 de una ciudad demócrata, Boston, asumiendo que fue “tomadas” por los recientes disturbios.

Así, Boston se convierte en la tercera ciudad de este tipo en recibir amenazas del presidente estadounidense. Trump también afirmó que consideraría medidas similares contra Los Ángeles para los Juegos Olímpicos de 2028 debido a posibles problemas de seguridad.

“Si alguien está haciendo un mal trabajo, y percibo que las condiciones son inseguras, llamaría a Gianni (Infantino), el presidente de la FIFA (…) y le diría: ‘Movámoslo a otro lugar'”, dijo Trump a los medios.

“Podría decir lo mismo de los Juegos Olímpicos, porque, como saben, tenemos eventos en diferentes lugares. Los Juegos Olímpicos se celebran en Los Ángeles. Si pensara que Los Ángeles no iba a estar bien preparado, lo trasladaría a otra ubicación”, agregó el mandatario republicano.

Pese a que Trump no tiene poder para modificar una sede o el lugar de un partido del Mundial, mantiene una relación muy cercana con Infantino, quien sí la posee.

Las palabras de Trump fueron dirigidas principalmente hacia la ciudad de Boston, cuya alcaldesa es la demócrata Michelle Yu, y que se encuentra en los últimos meses en el punto de mira de la Administración por considerar que interfiere en sus políticas contra la migración.

Según el calendario de la FIFA, Gillette Stadium de Foxborough, colindante con Boston, tiene previsto acoger siete partidos del Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año.

Estas amenazas se suman a las que lanzó en septiembre contra otras ciudades gobernadas por demócratas, como Seattle o San Francisco, a las que advirtió que podría retirarles partidos del Mundial 2026 si las considera inseguras.

Sigue leyendo:

· Trump estalla contra demócrata Ilhan Omar tras criticar Charlie Kirk

· Tyler Robinson habría regresado a la escena del crimen mientras era buscado por la muerte de Charlie Kirk.

· Arrestan a hombre por presuntas amenazas a la universidad de Utah donde fue asesinado Charlie Kirk.