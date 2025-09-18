Arrestan a hombre por presuntas amenazas a la universidad de Utah donde fue asesinado Charlie Kirk

El mismo día en que Tyler Robinson fue acusado formalmente del asesinato de Charlie Kirk, un sospechoso fue detenido por presuntamente realizar una amenaza terrorista contra la Universidad del Valle de Utah (UVU), donde Kirk fue asesinado, según las autoridades locales.

“Hubo amenazas claras y específicas de violencia, y se mencionó específicamente a la Universidad del Valle de Utah”, declaró el sargento Skyler Talbot, oficial de información pública de la Oficina del Sheriff del Condado de Summit. El arresto tuvo lugar en el condado de Summit, donde se ubica la universidad.

Esta noticia llega mientras los estudiantes de la UVU regresaban con tristeza al campus para sus clases el miércoles, una semana después de la muerte de Kirk. El campus fue escenario de un duelo colectivo. Los estudiantes se reunieron en silencio alrededor del patio vallado, donde Kirk fue asesinado. Cerca había un monumento conmemorativo donde estudiantes y profesores depositaron flores y hablaron de lo seguros que se habían sentido en la universidad.

El martes, el FBI alertó a la Oficina del Sheriff del Condado de Summit sobre un video de 70 segundos publicado en línea el lunes por la noche, en el que un individuo llamado Blake Francis Rogers presuntamente amenazaba a la Universidad del Valle de Utah, según una declaración jurada de causa probable.

Rogers, de 20 años, supuestamente declaró a los investigadores que se trataba de una “broma”.

Según la declaración jurada, Rogers dijo en el video: “Comienzo mi odisea hacia la Universidad del Valle de Utah para cumplir con mi deber de toda la vida: acabar con la progresía. Si están viendo este video, significa que no logré regresar y que fui derrotado por mi enemigo mortal, el virus de la progresía, en la Universidad del Valle de Utah, donde asesinaron a Charlie Kirk”.

“Espero que al ver este video, todos puedan comprender qué me impulsó a realizar tales acciones y puedan verme como el héroe que soy. Me gustaría solicitar que se erija una estatua de oro en lugar de Mario el Dragón, en el cruce de Market y creo que la calle 31, en Filadelfia, Pensilvania. Gracias a todos”, continuó Rogers. El sospechoso estudia en Pensilvania, pero había viajado recientemente a Utah, según Talbot. Se alojaba con su familia en Park City.

La declaración jurada indica que los investigadores descubrieron la residencia donde se alojaba Rogers y lo entrevistaron.

Cuando los detectives le preguntaron sobre el video, Rogers supuestamente admitió haberlo hecho y dijo que fue “publicado como una broma en un video de YouTube no listado y enviado a entre 12 y 15 personas”. Además, señala que Rogers “admitió inclinarse hacia la izquierda, pero no se declaró miembro de ningún partido en particular”, y dijo que usó la palabra “woke” como “una idea vaga”.

Varias agencias estaban bajo alerta por un posible ataque violento en el campus de la UVU, según la declaración jurada, que encontró causa probable para acusar a Rogers de realizar una amenaza terrorista, lo que provocó la intervención de una agencia de emergencias.

“Blake publicó una amenaza que implicaba lesiones corporales, muerte o daños materiales considerables e hizo que un funcionario o agencia voluntaria organizada para atender emergencias tomara medidas debido a que la conducta del actor representaba un riesgo grave y sustancial para el público en general”, declaró el sargento.

Un magistrado dictaminó que puede pagar una fianza de $1,000, según documentos judiciales. Rogers no tiene antecedentes de delitos violentos, según el Informe de Evaluación de Seguridad Pública.

“En este momento, creemos que se trató de un incidente aislado. No hay indicios de que hubiera otras personas involucradas”, declaró Talbot.

“No creemos que se hayan tomado medidas significativas para que las amenazas se materializaran”, añadió. Aún no se han presentado cargos formales. La Fiscalía del Condado de Summit declinó hacer comentarios.

