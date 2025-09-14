Presunto asesino de Charlie Kirk tenía pareja transgénero

Tyler Robinson, sospechoso de haber asesinado de un disparo al activista conservador Charlie Kirk vivía con una persona transgénero que era su pareja, lo que algunos políticos han señalado como una motivación del crimen.

“El compañero de vivienda era una pareja romántica, un hombre en transición a mujer” y “ha sido muy cooperativo”, confirmó el gobernador de Utah, Spencer Cox, al canal CNN este domingo.

Sin embargo, los investigadores no han encontrado evidencia de que la pareja de Robinson haya tenido algo que ver con el asesinato del líder juvenil.

Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves en Utah, sospechoso de matar a tiros a Kirk el día anterior durante un mítin público en una universidad del mismo estado.

Desde este homicidio, que fue grabado en directo, varias figuras y medios de comunicación conservadores han denunciado la influencia de la “izquierda radical”.

Kirk se pronunciaba a menudo sobre los derechos LGBTI, en particular los de las personas transgénero.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que han detenido al sospechoso de haber matado al activista ultraconservador Charlie Kirk, muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles 10 de septiembre.

“Alguien muy cercano a él lo entregó”, dijo Trump

“Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador” de Utah, anunció Trump el pasado viernes.

El mandatario relató que se enteró de la captura “cinco minutos antes de entrar” al plató del programa ‘Fox and Friends’ y adelantó, sin entrar en detalles, que el FBI y otras agencias del orden ofrecerán más información más adelante en el día.

Trump explicó muy brevemente que al parecer fue el propio padre y personas “cercanas” al supuesto tirador los que pidieron que se entregara a las autoridades, después que las agencias del orden divulgaran varias imágenes y un video en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras, y que usa gafas de sol.

“Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: ‘Tenemos que ir’ (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí”, indicó.

