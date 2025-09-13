Viuda de Charlie Kirk asegura que el movimiento que construyó su esposo no morirá

Erika Kirk, viuda del activista conservador asesinado el miércoles mientras participaba en un evento efectuado en la Universidad del Valle de Utah, se comprometió a continuar con el movimiento político de derecha iniciado por su esposo.

El conservador de Illinos recibió un disparo en el cuello mientras compartía su ideología frente un grupo de estudiantes.

Debido a la presión ejercida por el presidente Donald Trump para dar con el responsable del atentado, a 33 horas del incidente, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a Tyler Robinson, de 22 años como el presunto responsable del crimen.

En uno de los casquillos de las balas disparadas por este residente de Utah se descubrió la inscripción “Bella Ciao”, la cual hace alusión a la letra de una popular canción italiana utilizada como himno de la resistencia italiana antifascista durante la Segunda Guerra Mundial.

Después de recibir los restos de su esposo, durante su primera declaración Erika Kirk aseguró que trabajará para el nombre y la lucha de Charlie Kirk encaminada a tener una sociedad mejor perduren.

“A todos los que nos escuchan esta noche en Estados Unidos: el movimiento que construyó mi esposo no morirá. No morirá. Me niego a permitir que eso suceda.

Nadie olvidará jamás el nombre de mi esposo, y me aseguraré de que así sea. No tienen idea de lo que acaban de encender dentro de esta esposa. Si pensaban que la misión de mi esposo era grande, ahora no tienen idea”, expresó.

Erika Kirk fue acompañada por el vicepresidente James David Vance y su esposa en el traslado de los restos de su esposo llevado a cabo en el avión presidencial. (Crédito: Ross D. Franklin / AP)

La empresaria y podcaster de 36 años se casó con el conservador asesinado en mayo de 2021 y juntos procrearon dos hijos.

A Charlie Kirk se le atribuye el haber sido cofundador de Turning Point USA, organización política sin fines de lucro promueve políticas conservadoras en escuelas secundarias y universidades.

El dicho su sitio web afirma ser la organización juvenil más grande de Estados Unidos con presencia en más de 3,500 campus universitarios.

Cabe señalar que el rol ejercido por Kirk ante los votantes jóvenes respaldando a Donald Trump como candidato presidencial, contribuyó en su victoria sobre Kamala Harris en noviembre pasado y eso le permitió ganarse la simpatía del republicano de 79 años quien le auguraba un futuro brillante en la política.

