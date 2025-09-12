Gobernador de Utah revela el nombre del presunto asesino de Charlie Kirk

Spencer Cox, gobernador de Utah, dio a conocer que Tyler Robinson, de 22 años es el presunto asesino del activista Charlie Kirk.

El político republicano indicó en conferencia de prensa que, cuando los investigadores arrestaron a Robinson en las primeras horas de la mañana del viernes, “se le observó con ropa que coincidía con las imágenes de vigilancia”.

Aunque en los registros públicos estatales y nacionales asociados con el nombre y la fecha de nacimiento de Tyler Robinson no figuran antecedentes penales, el gobernador compartió algunos hallazgos de la policía que lo describen como un individuo calculador que minuciosamente planeó el atentado en contra de Kirk.

En uno de los casquillos de las balas disparadas por Robinson se descubrió una inscripción que contenía la letra de la popular canción italiana “Bella Ciao”.

Bajo la óptica de las autoridades, el individuo que aguardó pacientemente desde la azotea de un edificio con el objetivo de matar a Charlie Kirk, llevaba tiempo analizando sus discursos y a partir de ello lo consideraba una figura pública nociva que esparcía odio.

Kash Patel, el director del FBI, también participó en la conferencia y, al hacer uso de la palabra, reconoció el desempeño de sus subordinados para cumplir con la orden dada por el presidente.

“Esto es lo que pasa cuando dejas a los buenos policías trabajar. En 33 horas, hemos logrado un progreso histórico para Charlie. El arresto es un testimonio de que la buena aplicación de la ley es excelente”, enfatizó.

El gobernador de Utah anticipó que, en caso de ser encontrado culpable, el hombre detenido por las autoridades podría enfrentarse a la pena de muerte.

Historia en desarrollo…

