Trump asegura que el sospechoso de asesinar al activista Charlie Kirk ya está bajo custodia

El presidente Donald Trump dio a conocer que el sujeto que le quitó la vida al activista conservador Charlie Kirk mientras participaba en un evento efectuado el miércoles en la Universidad del Valle de Utah , se encuentra bajo custodia de las autoridades donde es interrogado.

El conservador de Illinos recibió un disparo en el cuello el miércoles por la tarde y murió mientras un grupo de médicos trataban de contenerle una hemorragia.

El rol que asumió Kirk ante los votantes jóvenes respaldando a Trump como candidato presidencial contribuyó en su victoria sobre Kamala Harris en noviembre pasado y eso le significó la simpatía del republicano de 79 años.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el jefe de la nación elogió la rapidez y eficiencia del trabajo realizado por la policía y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) paralograr dar con el responsable de un crimen que estremeció a toda la nación.

“Creo, con un alto grado de certeza, lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador”, indicó.

El asesinato de Charlie Kirk conmovió profundamente a Donald Trump (Crédito: Alex Brandon / AP)

Sin ofrecer detalles precisos, Trump mencionó que presuntamente el padre del sicario fue quien lo presionó para entregarse a la policía y responder por sus acciones.

“Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: ‘Tenemos que ir’ (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero los hechos son los hechos: tenemos a la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí”, enfatizó.

Con el objetivo de incentivar a los ciudadanos para dar con el paradero del hombre que desde la azotea de un edificio le disparó con un rifle a Charlie Kirk mientras le ofrecía una charla a la comunidad universitaria, el FBI había ofrecido una recompensa de $100,000 dólares.

Ahora, el presunto responsable deberá aclarar los motivos que lo condujeron a cometer un crimen que deja a una viuda con dos pequeños hijos y al país entero exigiéndole al gobierno poner fin a la inseguridad presente hasta en el interior de las universidades.

