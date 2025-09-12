Trump asegura que el sospechoso de asesinar al activista Charlie Kirk ya está bajo custodia
Durante una entrevista televisiva el presidente afirmó que el sospechoso de haber asesinado al conservador Charlie Kirk ya rinde testimonio ante las autoridades
El presidente Donald Trump dio a conocer que el sujeto que le quitó la vida al activista conservador Charlie Kirk mientras participaba en un evento efectuado el miércoles en la Universidad del Valle de Utah , se encuentra bajo custodia de las autoridades donde es interrogado.
El conservador de Illinos recibió un disparo en el cuello el miércoles por la tarde y murió mientras un grupo de médicos trataban de contenerle una hemorragia.
El rol que asumió Kirk ante los votantes jóvenes respaldando a Trump como candidato presidencial contribuyó en su victoria sobre Kamala Harris en noviembre pasado y eso le significó la simpatía del republicano de 79 años.
Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el jefe de la nación elogió la rapidez y eficiencia del trabajo realizado por la policía y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) paralograr dar con el responsable de un crimen que estremeció a toda la nación.
“Creo, con un alto grado de certeza, lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador”, indicó.
Sin ofrecer detalles precisos, Trump mencionó que presuntamente el padre del sicario fue quien lo presionó para entregarse a la policía y responder por sus acciones.
“Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: ‘Tenemos que ir’ (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero los hechos son los hechos: tenemos a la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí”, enfatizó.
Con el objetivo de incentivar a los ciudadanos para dar con el paradero del hombre que desde la azotea de un edificio le disparó con un rifle a Charlie Kirk mientras le ofrecía una charla a la comunidad universitaria, el FBI había ofrecido una recompensa de $100,000 dólares.
Ahora, el presunto responsable deberá aclarar los motivos que lo condujeron a cometer un crimen que deja a una viuda con dos pequeños hijos y al país entero exigiéndole al gobierno poner fin a la inseguridad presente hasta en el interior de las universidades.
