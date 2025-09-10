Quién era Charlie Kirk, el activista conservador que murió tras recibir un disparo en un evento en Utah

Charlie Kirk, comentarista y activista conservador de 31 años y una de las figuras más conocidas del trumpismo, falleció este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un evento multitudinario en la Universidad del Valle de Utah, según confirmó el propio Donald Trump.

En varios vídeos difundidos en redes sociales se observa a Kirk sangrando profusamente mientras hablaba sentado bajo una carpa, frente a centenares de asistentes en un acto al aire libre. Inicialmente, la universidad informó que un sospechoso había sido detenido, aunque posteriormente se retractó.

Trump escribió en su red social Truth: “El gran, incluso legendario, Charlie Kirk, ha muerto. Nadie entendió o tuvo el corazón de los jóvenes en Estados Unidos mejor que él. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí”. El presidente agregó que él y su esposa Melania envían sus condolencias a la esposa de Kirk, Erika, y a su familia.

El mandatario ordenó que las banderas de los edificios oficiales del país ondeen a media asta hasta las 18:00 horas del domingo, hora de Washington, en homenaje al activista y padre de dos hijos pequeños. De inmediato, las banderas de la Casa Blanca descendieron en señal de respeto.

Quién fue Charlie Kirk: líder juvenil conservador

Charlie Kirk fundó en 2012 Turning Point USA, un grupo de activismo juvenil conservador que asegura ser la organización más grande y de más rápido crecimiento del país en su ámbito. Desde la primera campaña presidencial de Trump, Kirk se convirtió en una voz influyente entre los jóvenes conservadores.

Además de su rol en Turning Point USA, Kirk era director ejecutivo de Turning Point Action, una filial 501(c)(4) que participaba en actividades de defensa política. Aparecía con frecuencia en cadenas de televisión por cable como Fox News y conducía el popular pódcast “The Charlie Kirk Show”. También escribió tres libros, incluyendo The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future.

El activista tenía un estrecho vínculo con Trump, a quien ayudó a movilizar el voto joven durante la elección de 2024. El presidente reconoció su influencia afirmando que Kirk contribuyó a ganar un 37 % del electorado joven republicano, y que su trabajo fue clave para cambiar la percepción de que los jóvenes son predominantemente liberales.

La aparición de Kirk este miércoles formaba parte de la gira “The American Comeback Tour” de Turning Point USA. En esta serie de eventos, se esperaba que participara en debates con estudiantes universitarios en un segmento llamado “Prove Me Wrong Table”.

Durante su carrera, Kirk cultivó estrechos lazos con Trump y su familia, y estuvo presente en la Oficina Oval en mayo durante la ceremonia de juramentación de la jueza Jeanine Pirro. Su trabajo y liderazgo en Turning Point USA lo consolidaron como una figura central dentro del movimiento MAGA y del activismo juvenil conservador en Estados Unidos.