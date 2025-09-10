Charlie Kirk, activista conservador, recibe un disparo en el interior de un campus universitario

Mientras participaba en un evento efectuado en la Universidad del Valle de Utah, Charlie Kirk, activista conservador y aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo sin que se conozca hasta el momento su estado de salud.

De acuerdo con el periódico Desert News, una alerta emitida por la institución educativa señalaba la detención de un presunto sospecho.

A través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como X, Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), confirmó que se produjo un tiroteo en el interior de la universidad citada.

“Estamos siguiendo de cerca los informes del trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah”, escribió.

Un video que circula en redes sociales captura el momento cuando el activista conservador se tambalea después de ser impactado por las balas de un arma de fuego mientras un grupo de personas sale huyendo tratando de evitar ser alcanzadas por más balas.

🇺🇸 | URGENTE: Charlie Kirk fue baleado en la Universidad del Valle de Utah durante un evento este miércoles. pic.twitter.com/cq1IpsqACT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 10, 2025

Al enterarse de lo sucedido en Utah, Donald Trump pidió orar por el activista originario de Illinois.

“Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió en Truth Social.

Spencer Cox, gobernador de Utah, se comprometió a castigar con severidad al responsable del atentado que sufrió el conservador de 31 años.

“Los responsables responderán plenamente por sus actos. La violencia no tiene cabida en nuestra vida pública”, escribió en la plataforma X.

Hace más de una década, con el objetivo de promover el conservadurismo entre los jóvenes y en los campus universitarios, Charlie Kirk cofundó la organización política de derecha Turning Point USA y, a medida en que han pasado los años, su trabajo lo ha consolidado como una joven promesa republicana a seguir.

Noticia en desarrollo…

