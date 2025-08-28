Melania Trump pide redoblar las acciones preventivas para evitar más tragedias por tiroteos en EE.UU.

Los asesinatos cometidos por un joven transgénero y la sangre fría mostrada al dispararles a otras 17 personas, propiciaron que Melania Trump, primera dama de la nación, se haya manifestado exigiendo redoblar las acciones preventivas para evitar el surgimiento de más tragedias a consecuencia de tiroteos.

El miércoles por la mañana, Robin Westman, de 23 años, bloqueó la puerta de la Escuela Católica Annunciation, en Minneapolis, y mientras alumnos y maestros participaban en una misa, apoyándose en tres armas de fuego de alto calibre, comenzó a dispararles de manera indiscriminada durante varios minutos.

Después de la desagracia ocasionada, el tirador se suicidó en el estacionamiento de la institución educativa antes de que la policía lograra arrestarlo.

En lo que va del año, es el quinto tiroteo escolar registrado en el país.

El primero se produjo en la Antioch High School en Nashville, Tennessee, el 22 de enero.

Posteriormente, el 1 de febrero, se registró otro incidente en la Pasadena Memorial High School, en Texas.

El tercer evento tuvo lugar el 17 de abril en la Florida State University, en Tallahassee.

Menos de un mes después, el 2 de mayo, otro tirador se presentó en el Spartan College of Aeronautics and Technology, en Inglewood, California.

La tragedia registrada en la Escuela Católica Annunciation, en Minneapolis se suma a otros cuatro tiroteos escolares registrados en lo que va del año. (Crédito: Abbie Parr / AP)

Frente a tanta violencia, a través de un mensaje compartido en la plataforma X, Melania Trump exhortó a la ciudadanía a estar alerta sobre lo que sucede en su entorno, pues podrían descubrir a alguien resentido emitiendo señales antes de cometer atrocidades.

“La trágica masacre en Minnesota pone de relieve la necesidad de una intervención preventiva para identificar a posibles autores de tiroteos escolares. Las primeras señales de alerta suelen ser evidentes, ya que muchas personas muestran comportamientos preocupantes y lanzan amenazas violentas en línea antes de actuar”, indicó.

Como madre de familia, la eslovena de 55 años, les pidió a los padres estadounidenses estar más pendientes del comportamiento de sus hijos y sobre cómo usan las redes sociales.

“Para prevenir futuras tragedias, es crucial que analicemos las evaluaciones de amenazas conductuales en todos los niveles de la sociedad, empezando por nuestros hogares, pasando por los distritos escolares y, por supuesto, las redes sociales. Estar atentos a estas señales de advertencia y actuar con rapidez puede salvar vidas y hacer que las comunidades estadounidenses sean más seguras”, enfatizó.

La policía de Minneapolis dio a conocer que, durante la recopilación de información para tratar de descubrir los motivos que tuvo Robin Westman para atentar en contra de los alumnos de la Escuela Católica Annunciation, detectaron otro video programado en YouTube para compartirse horas después de efectuado el sanguinario tiroteo.

