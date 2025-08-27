El tirador que atacó a la Escuela Católica Annunciation asesinó a dos niños mientras escuchaban misa

Los ciudadanos de Minneapolis están impactados al percatarse la sangre fría que mostró un joven transgénero de 23 años al ingresar a la Escuela Católica Annunciation con el objetivo de quitarle la vida a alumnos y maestros mientras escuchaban una misa.

Inexplicablemente, Robin Westman ingresó a la institución educativa con la intención de asesinar al azar.

Horas antes de llevar a cabo su ataque, un canal de YouTube vinculado a Westman publicó un video de 20 minutos donde se observa cómo, lentamente, pasa las páginas de un cuaderno rojo colocado sobre esquemas de armas de fuego, acción que es interpretada por las autoridades como un repaso de sus futuros crímenes.

La mañana de este miércoles, Westman ingresó a las instalaciones de la Escuela Católica Annunciation portando un rifle, una escopeta y una pistola y muchos cartuchos.

Al percatarse de que se realizaba una misa para agradecer el retorno a clases de niños de preescolar hasta octavo grado, tomó posición y comenzó a disparar de manera indiscriminada.

Sus balas alzaron a impactar en 19 personas, dos de ellas niños de 8 y 10 años, respectivamente, quienes murieron de manera instantánea mientras escuchaban la palabra de Dios.

17 personas más, entre ellas 14 niños, resultaron heridas y después fue necesario trasladarlas al Hospital Infantil Masónico M Health Fairview.

Las autoridades continúan peinando los alrededores de la Escuela Católica Annunciation. (Crédito: Bruce Kluckhohn / AP)

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC, Ellie Mertens, pastora de jóvenes de la Escuela Católica Annunciation, describió cómo, desde la banca en que se encontraba sentada, pudo observar al tirador disparar a mansalva.

“Llevaba una pistola automática, estaba cerca de unos niños y todos nos agachamos. El tiroteo duró dos minutos y después logramos evacuar”, describió.

En cuanto la policía arribó al sitio del tiroteo, siete niños, de entre 9 y 16 años, fueron trasladados de urgencia al hospital.

Después, trascendió que Robin Westman se quitó la vida en el estacionamiento de la escuela, esto para evitar ser detenido.

En lo que va del año, es el quinto tiroteo escolar registrado en el país.

El primero se produjo en la Antioch High School en Nashville, Tennessee, el 22 de enero.

Posteriormente, el 1 de febrero, se registró otro incidente en la Pasadena Memorial High School, en Texas.

El tercer evento tuvo lugar el 17 de abril en la Florida State University, en Tallahassee.

Menos de un mes después, el 2 de mayo, otro tirador se presentó en el Spartan College of Aeronautics and Technology, en Inglewood, California.

Sigue leyendo:

• Policía de Minneapolis responde a un tiroteo en una escuela católica

• Falsa alarma de tirador activo en la Universidad de Carolina del Sur generó pánico en el campus

• Tiroteo en Nueva York deja un muerto y cuatro heridos, entre ellos una adolescente en estado crítico