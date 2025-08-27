Policía de Minneapolis responde a un tiroteo en una escuela católica

La policía de Minneapolis respondió a una llamada telefónica solicitando acudir a la Escuela de la Anunciación ubicada en el sur de la ciudad, donde presuntamente un tirador comenzó a dispararle a varias personas.

“Me han informado sobre un tiroteo en la escuela católica Annunciation y seguiré proporcionando información actualizada a medida que tengamos más datos. La BCA y la Patrulla Estatal se encuentran en el lugar de los hechos.

Rezo por nuestros niños y profesores, cuya primera semana de colegio se ha visto empañada por este horrible acto de violencia”, escribió Tim Walz, gobernador de Minnesota, en un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Noticia en desarrollo…