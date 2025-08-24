Tiroteo en Nueva York deja un muerto y cuatro heridos, entre ellos una adolescente en estado crítico

Un tiroteo registrado el sábado en la ciudad de Nueva York dejó como saldo un hombre muerto y cuatro personas heridas, incluida una adolescente de 17 años que permanece en estado crítico, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 p. m. en la intersección de Burke Avenue y Wickham Avenue, cerca del parque Haffen, en el distrito de El Bronx, donde se desarrollaba un torneo de baloncesto al aire libre que congregaba a una multitud.

Víctimas identificadas

La policía confirmó que un hombre de 32 años, que presentaba una herida de bala en el pecho, fue declarado muerto tras ser trasladado a un hospital cercano.

La segunda víctima más grave es una joven de 17 años, alcanzada por una bala en el rostro, quien permanece hospitalizada en estado crítico.

Otras tres personas resultaron heridas: un hombre de 30 años con una herida de bala en la espalda, una mujer de 29 años también baleada en la espalda, y un hombre de 42 años con una herida en el brazo.

Las tres víctimas se encuentran en condición estable.

Investigación y detenciones

De acuerdo con el NYPD, cuatro personas fueron detenidas en relación con el tiroteo y se recuperaron varias armas de fuego en el lugar.

Aunque la investigación continúa abierta, fuentes citadas por el New York Post señalaron que el hecho podría estar vinculado a disputas entre pandillas.

El tiroteo se produce en medio de un verano marcado por episodios de violencia en diferentes puntos de Nueva York. Horas antes, en un hecho separado, tres personas fueron baleadas en Times Square tras una disputa nocturna, lo que llevó a la detención de un adolescente de 17 años.

La policía mantiene un despliegue en la zona de Haffen Park y continúa recabando testimonios y videos de seguridad para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las víctimas ni de los detenidos.

Sigue leyendo:

– Encuentran cuerpo de entrenador hispano en un río de Nueva York tras 15 días desaparecido

– Una joven de 16 años muere por bala perdida cerca de una escuela en Nueva York

– Funcionario municipal en Nueva York dispara a conductor de DoorDash que buscaba direcciones