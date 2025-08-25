Falsa alarma de tirador activo en la Universidad de Carolina del Sur generó pánico en el campus

La Universidad de Carolina del Sur (USC) emitió la noche del domingo una alerta de tirador activo que obligó a cientos de estudiantes a refugiarse en sus dormitorios y aulas, mientras la policía investigaba la supuesta amenaza cerca de la biblioteca del campus.

Minutos más tarde, las autoridades confirmaron que no había evidencia de disparos ni presencia de un atacante armado.

El portavoz universitario, Jeff Stensland, explicó que dos personas resultaron con heridas menores durante la evacuación de la biblioteca, aunque ninguna relacionada con violencia armada.

Un patrón de falsas alarmas

El incidente en Carolina del Sur se suma a una ola de reportes falsos de tiradores activos que en los últimos días han afectado a varias universidades al inicio del semestre de otoño.

El jueves en Pensilvania, la Universidad de Villanova activó su sistema de alerta tras una llamada al 911 que informaba de un tiroteo en la facultad de derecho con presuntas víctimas. Más tarde, el presidente de la institución confirmó que se trataba de una falsa alarma.

Ese mismo día, la Universidad de Tennessee en Chattanooga cerró temporalmente su campus tras advertir a sus estudiantes con un mensaje que decía: “Posible tirador activo en el Centro Universitario o la Biblioteca. Corran. Escóndanse. Peleen”. Varias fuerzas del orden acudieron al lugar, pero no hallaron indicios de amenaza.

Preocupación entre estudiantes y autoridades

La USC, ubicada en Columbia, una ciudad de casi 145,000 habitantes, alberga a 38,000 estudiantes. Para muchos de ellos, la experiencia del domingo fue alarmante y reflejó la vulnerabilidad de las comunidades universitarias ante reportes falsos o amenazas no confirmadas.

“Ha habido informes falsos de disparos en universidades de todo el país en los últimos días y el incidente de esta noche sigue bajo investigación”, señaló la escuela en un comunicado.

Las autoridades no han detallado aún el origen de las llamadas falsas, pero confirmaron que investigan si existe algún patrón de amenazas coordinadas.

